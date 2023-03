Lexus nasce nel 1989 come brand di lusso di Toyota e in pochi anni il marchio giapponese è riuscito a conquistarsi una bella fetta del mercato delle auto premium, inizialmente invadendo il mercato statunitense per poi ampliarsi fino allo stato attuale, dove opera in oltre 90 paesi in tutto il mondo dominando anche il mercato interno giapponese; l’esperienza più che trentennale di Lexus ha portato alla nascita, tra le altre, della Lexus UX Hybrid protagonista della nostra prova di oggi, un crossover spinto da una motorizzazione full hybrid ulteriormente impreziosito dalla trazione integrale AWD e dall’allestimento F Sport.

Lexus UX Hybrid è un SUV di medie dimensioni, tocca la lunghezza di 4495mm e la larghezza di 1840mm con gli specchietti richiusi, ha un passo di 2640mm e grazie agli ampi specchietti e alla telecamera posteriore è sufficientemente agile anche negli spazi stretti e nei parcheggi angusti, sempre più tipici delle grandi città, anche grazie al raggio di sterzata di 5.2 metri. Sotto al cofano, come anticipato dal nome stesso, troviamo una motorizzazione ibrida di tipo full hybrid, ciò significa che non c’è una presa di ricarica per la batteria ma che quest’ultima si ricarica ogni volta che il motore termico si accende: per quanto riguarda la parte termica abbiamo un motore benzina a 4 cilindri in linea da 2.0 litri di cilindrata in grado di produrre 146 cavalli di potenza massima a 6000 giri e 180 Nm di coppia a 4400 giri, mentre la parte elettrica è composta da un motore sincrono a magneti permanenti che supporta l’erogazione in tutti i momenti al fine di compensare almeno in parte la lentezza del cambio automatico, che pur svolge bene il suo lavoro grazie alla tecnologia Power Split Device di Toyota. Nel complesso, il motore eroga 184 cavalli.

Tutto questo si traduce in una velocità massima di 177 km/h, uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in 8,7 secondi e da consumi che Lexus stima in 6 litri per 100 km, un dato che nella nostra esperienza di guida si è rivelato essere abbastanza veritiero, ma ne parliamo dopo più nel dettaglio. Nonostante la motorizzazione ibrida le emissioni di CO2 sono da auto a benzina classica, 136 g di CO2 emessa per km percorso.

Cosa ci convince

Dal punto di vista del design Lexus UX Hybrid ha senza dubbio le idee molto chiare: le linee secche e spigolose si fondono con sapienza con elementi tradizionalmente più morbidi – come i passaruota, che per forza di cose hanno una forma rotonda – senza perdere identità, mentre piccoli dettagli estetici danno alla UX Hybrid un look giovane e per certi versi un po’ aggressivo, come gli specchietti così sporgenti ma fissati alla carrozzeria da un elemento abbastanza sottile che dà un’idea di dinamicità, per non dimenticare poi la forma dei fari posteriori, dotati di una piccola aletta verticale che in un certo senso mi ricorda l’iconica forma di alcune Cadillac di altri tempi. La calandra è ampia e decorata con una griglia a rombi ben disegnata, in grado di conciliare bene le forme della carrozzeria dando al contempo ulteriore carattere alla parte frontale dell’auto. Per quanto riguarda la funzionalità alla guida, senza dubbio i fari Tri-LED anteriori installati sulla Lexus UX Hybrid F Sport sono tra gli optional più utili che si possano avere: grazie alla tecnologia adattiva sono in grado di spostare il fascio di luce al fine di non abbagliare che viene dalla direzione opposta senza però ridurre la nostra visibilità.

Una volta saliti a bordo ci si rende conto subito di una decisione presa in fase di progettazione degli interni: gli spazi sono sfruttati in modo razionale, senza troppi fronzoli, come ad esempio il bracciolo centrale posizionato tra i due sedili anteriori, dotato di un coperchio che può essere aperto a sinistra o a destra per semplificare l’accesso al vano, sia che l’apertura avvenga dal sedile di guida sia che avvenga dal sedile del passeggero. Non mancano, per fortuna, i tasti fisici per il controllo dell’aria condizionata e rispetto alla precedente generazione Lexus ha rimosso il touchpad che controllava il display dell’infotainment in favore di una po’ comoda rotella.

I sedili in pelle rossa, ripresa da alcuni elementi degli interni come il bracciolo e le portiere, sono molto comodi e contengono bene; lo spazio non manca nemmeno sui sedili posteriori, in grado di ospitare fino a 3 passeggeri adulti senza particolari problemi di spazio per gambe o testa. Nel caso dell’allestimento F Sport come quello che abbiamo testato, si può giovare anche di un volante in pelle con alette per il cambio sequenziale e pedali in alluminio, una piccola chicca per chi cerca un tocco di sportività su un’auto progettata per fare tutt’altro.

Cosa non ci convince

Trovare dei veri e propri difetti su Lexus UX Hybrid è difficile, ma nell’utilizzo quotidiano ci siamo accorti di alcuni dettagli che ci hanno lasciati un po’ scontenti, pur non andando a rovinare eccessivamente l’esperienza di utilizzo dell’auto. La stranezza più evidente, anche perché ci viene posizionata veramente davanti agli occhi non appena ci sediamo al posto di guida, è relativa alle due rotelle che Lexus ha integrato nella parte alta del cruscotto, sopra la strumentazione digitale, tramite le quali si possono impostare le modalità di guida – anche se a dirla tutta l’auto non sembra modificarsi granché, nel passare da Eco a Sport – e disattivare il controllo di trazione. Considerato che la console centrale è stata modificata per rimuovere il touchpad, riteniamo che sarebbe stata una buona soluzione integrare questi 2 comandi tra i vari pulsanti rimasti inutilizzati, anziché utilizzare due rotelle di dimensioni così generose.

Un altro dettaglio migliorabile è relativo alle tecnologie di mirroring ormai imprescindibili sulle auto, come Android Auto e Apple CarPlay: finalmente l’auto le supporta entrambe, ma solo nella variante via cavo, un piccolo dettaglio che però fa la differenza su un’auto che – nell’allestimento F Sport che abbiamo avuto in prova – supera abbondantemente i 50.000 €.

Infine, il bagagliaio risulta un po’ piccolo con appena 320 litri di volume: non c’è praticamente gradino tra il paraurti posteriore e il piano di carico del bagagliaio, però quest’ultimo è molto alto da terra pertanto le operazione di carico e scarico di oggetti pesanti potrebbero risultare un po’ faticose.

Come si guida

Nonostante l’allestimento F Sport, Lexus UX Hybrid rimane un’auto votata al confort in tutti i momenti e non esprime particolari velleità sportive; questo non è necessariamente un aspetto negativo, anzi, guidare in città tra buche, tombini, pavimentazioni sconnesse e binari del tram diventa particolarmente piacevole quando l’auto è in grado di assorbire al meglio le asperità del terreno. L’erogazione è corposa, complice il grande aiuto del motore elettrico che si fa carico di esprimere la coppia in tutte quelle fasi in cui il motore termico, a causa del cambio automatico, sta girando con poca spinta. Premendo a fondo il pedale dell’acceleratore si sentirà una bella spinta ma anche una leggera tendenza ad alleggerire l’avantreno, con possibili conseguenze avverse.

Discreti i sistemi di assistenza alla guida, un po’ invadenti in città dove spesso ci si trova molto vicini ad altre auto per necessità e non per scelta, con il sistema di frenata di emergenza che ogni tanto si attiva in situazioni non di pericolo a causa di un’errata lettura. Buono, sulle strade a scorrimento veloce, il funzionamento del cruise control adattivo anche se si può migliorare ancora sotto l’aspetto della fluidità in frenata e in accelerazione – molto utile il fatto che l’auto, se è attivo il cruise adattivo, inizi automaticamente ad accelerare nel momento in cui si mette la freccia a sinistra per effettuare un sorpasso.

Ottimi i consumi cittadini, con la media indicata dal computer di bordo che è rapidamente scesa intorno ai 6.5 litri per 100 km, mentre durante i viaggi su strade a scorrimento veloce i consumi aumentano sensibilmente poiché l’apporto del motore elettrico è assai ridotto; come spesso accade per le auto ibride, l’utilizzo migliore è quello cittadino e su strade miste.

Conviene?

Lexus UX Hybrid è disponibile a partire da 42.500 € nella versione a 2 ruote motrici in allestimento Urban dotato di cerchi in lega da 17 pollici, luci Bi-LED e specchietti elettrici, oltre a una buonissima dotazione per quanto riguarda gli interni; il prezzo è mediamente più alto rispetto a modelli Full Hybrid concorrenti, ma la dotazione è di tutto rispetto e con la cifra di ingresso ci si porta a casa un’auto molto completa. Gli eventuali optional vanno ad arricchire il confort e il lusso a bordo ma non andranno a stravolgere più di tanto l’esperienza di guida: come anticipato, il modello di Lexus UX Hybrid che abbiamo testato era proposto in allestimento F Sport, proposto invece a 54.500 € nella variante a trazione integrale, il giusto connubio tra confort, eleganza e ricercatezza nei dettagli.