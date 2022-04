LG Electronics e Magna International Inc. hanno annunciato una nuova joint venture in occasione dell’inaugurazione dell’impianto produttivo di Ramos Arizpe, in Messico: il nuovo stabilimento sarà completato nel 2023 e si occuperà di produrre motori, caricabatterie on-board e invertitori dedicati alla nuova piattaforma per auto elettriche di General Motors.

LG Magna E-Powertrain nasce nel luglio del 2021 come joint venture tra LG Electronics, il colosso sudcoreano che negli anni ha saputo espandere la propria offerta fino alle batterie per auto elettriche con il marchio LG Chem, e Magna International Inc., l’azienda canadese specializzata in soluzioni di mobilità per l’industria automobilistica – è una delle aziende canadesi più grandi in assoluto.

“Questa nuova struttura testimonia la costante crescita di LG Magna e-Powertrain, il continuo successo della joint venture ci permetterà di offrire ai nostri clienti la migliore componentistica per la futura produzione di veicoli elettrici e ci consentirà di consolidare la nostra presenza nel mercato globale degli EV, caratterizzato da una rapida evoluzione.” ha commentato Cheong Won-suk, CEO di LG Magna e-Powertrain.

“Nell’arco di un anno, abbiamo aggiunto un accordo di espansione, identificato un luogo strategico per affiancare il nostro cliente e siamo nella giusta direzione per portare a termine i nostri progetti. La costruzione di una nuova struttura è la vera testimonianza della forza di questa collaborazione e dell’impegno con cui offriamo ai nostri clienti soluzioni innovative con le quali poter superare le sfide. Inoltre, questo rafforza il nostro coinvolgimento nella trasformazione elettrica sia con sottosistemi eDrive che con sistemi completi.” ha dichiarato Tom Rucker, Presidente di Magna Powertrain.

Come anticipato, il cliente principale che beneficerà del nuovo impianto produttivo sarà General Motors, che commissionerà alla joint venture la produzione di motori, invertitori e caricabatterie on-board dedicati alla nuova piattaforma per auto elettriche attualmente in sviluppo da parte del produttore americano.