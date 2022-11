LG Display svela la Thin Actuator Sound Solution, un altoparlante che la stessa azienda definisce invisibile grazie alle sue dimensioni estremamente ridotte. Secondo quanto diffuso, la nuova tecnologia audio dedicata alle auto sarà commercializzata già nella prima metà del 2023.

L’efficienza in termini di spazio, innovazione del design, innovazione dell’esperienza sonora ed eco-compatibilità hanno permesso al dispositivo Thin Actuator Sound Solution di ottenere il CES 2023 Innovation Award nella categoria In-Vehicle Entertainment & Safety.

Abbiamo trasformato l’altoparlante convenzionalmente pesante e ingombrante in una soluzione audio ‘invisibile’ di alta qualità utilizzando la nostra tecnologia all’avanguardia per elevare lo spazio, il design e i fattori ecologici e fornire un’esperienza sonora di livello superiore come mai prima d’ora, ha dichiarato Yeo Chun-ho, vicepresidente e capo della divisione Business Development di LG Display.

Con dimensioni di 150 x 90 mm ed uno spessore di 2,5 mm, la Thin Actuator Sound Solution ha un peso di soli 40 grammi. Parliamo di un dispositivo che si contraddistingue, dunque, per essere il 70% in meno del peso di un classico altoparlante per auto e con il 90% in meno dello spessore.

Non a caso, le sue dimensioni estremamente compatte e il fattore di forma innovativo, grazie alla tecnologia di eccitazione a pellicola sviluppata da LG Display, consentono all’utente di installare il dispositivo in varie parti all’interno dell’auto. Come sottolinea l’azienda costruttrice, l’esclusiva tecnologia impiegata consente al dispositivo di vibrare sui pannelli del display e su vari materiali all’interno della carrozzeria dell’auto per consentire un’esperienza sonora 3D ricca e coinvolgente, eliminando anche l’ingombro di un tradizionale altoparlante. Il dispositivo, infatti, non solo consente la rimozione delle griglie degli altoparlanti, ma migliora anche l’efficienza dello spazio senza compromettere la qualità del suono.

Aspetto da non sottovalutare è la mancanza di utilizzo di elementi di terre rare come il neodimio normalmente utilizzato negli altoparlanti convenzionali che aumenta dunque il fattore ecologico dell’altoparlante e lo rendono un accessorio eco-compatibile.