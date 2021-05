L’Hummer elettrico peserà quasi come un elefante

Non è un segreto che le auto elettriche siano più pesanti di quelle tradizionali, a causa dei grossi pacchi batteria di cui hanno bisogno. Da diverso tempo i produttori sono al lavoro per porre un rimedio a questa problematica e con le batterie allo stato solido finalmente dovremmo arrivare ad un importante punto di svolta. Attualmente ci sono crossover compatti, come Mazda MX-30, capaci di sfiorare i 2.000 kg: un valore che generalmente ritroviamo solo nei SUV da 7 posti a benzina come Kia Sorento o Audi Q7.

Partendo da questo presupposto, quando potrebbe mai pesare il mastodontico Hummer elettrico di GMC? Probabilmente il peso non lo indovinerete mai e, ad essere sinceri, ha lasciato di stucco anche noi. Secondo quanto riportato da GM-trucks.com, il nuovo pickup elettrificato peserebbe non meno di 9.046 pounds, ossia più di 4.100 kg. Se il valore venisse confermato, Hummer EV potrebbe essere il veicolo elettrico destinato ad un utilizzo cittadino più pesante di sempre.

Per darvi una prospettiva più chiara il Mercedes Classe G 4×4 alla seconda, ovvero la versione a 4 ruote della mostruosa Mercedes G a 6 ruote che tutti conosciamo, raggiunge un peso di 3.200 kg. In altre parole, Hummer EV potrebbe pesare poco meno di un giovane esemplare di elefante maschio: impressionante vero?

Peso a parte, la versione più pesante di Hummer EV beneficia di tre motori elettrici capaci di fornire una potenza complessiva di 1.000 Cv e un’accelerazione da 0 a 100 di appena 3 secondi. Al di là del suo aspetto mastodontico e dell’infotainment preso da Call of Duty, Hummer EV Edition 1 monta un pacco batteria da 200 kWh, colpevole di far lievitare il peso in maniera imbarazzante. Nonostante i 200 kWh, Hummer EV non sarà neanche il veicolo BEV più efficiente al mondo dal momento che l’autonomia stimata è di appena 350 km.

Nel corso dei prossimi mesi giungeranno sul mercato ulteriori pickup elettrici, come il tanto atteso F-150 Lighting e siamo curiosi di sapere se questo valore verrà battuto.