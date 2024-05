L'idrogeno piace ad Alpine, in arrivo una nuova supercar da oltre 300 cavalli

L'industria automobilistica si orienta sempre più verso i veicoli elettrici e qui Alpine non si tira indietro, esplorando contemporaneamente le innovazioni nei motori elettrici e quelli a idrogeno. Antony Villain, il direttore del design di Alpine, in un'intervista con Autocar, ha suggerito che il loro recente concept, l'Alpenglow, non è pura vetrina ma viene sviluppato con in mente una futura auto di serie.

Potrebbe diventare street-legal e quindi in grado di circolare su strade pubbliche, una supercar a tutti gli effetti

Il prototipo attuale dell'Alpenglow monta un, che verrà sostituito con undella versione precedente. Questo nuovo motore a benzina potrebbe finire su una versione legale da strada prodotta in serie limitata. Villain ha lasciato intravedere questa possibilità, affermando: "Perché no? Perché non avere un modello del genere su strada? Vogliamo mantenere aperte entrambe le possibilità [benzina a idrogeno ed elettrico]. Forse potremmo fare una piccola serie di queste auto per le strade".

Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault, ha suggerito una possibile produzione dell'Alpenglow durante l'Assemblea Generale Annuale, annunciando che la produzione dell'A110 sta per concludersi, ma la gamma sarà rinnovata ed espansa fino a sette modelli. La nuova offerta sarà completamente elettrica, ma potrebbe includere anche auto a motore a idrogeno. La nuova gamma, prevista per il 2026, prevede una coupé e una roadster, ma anche un SUV che arriverà nel 2027 e una berlina sportiva A310 prevista per il 2028.