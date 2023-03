Lightship RV è una ditta specializzata nella realizzazione di roulotte; nelle ultime ore la compagnia ha svelato Lightship L1, una roulotte dotata di un pacco batteria e di un motore elettrico così da consentirle di avere una trazione autonoma e non pesare sui consumi dell’auto che la sta trainando.

Lightship L1 promette di lasciare completamente inalterata l’autonomia chilometrica di un’auto elettrica dotata di gancio traino, ma niente vieta di utilizzare L1 con un veicolo endotermico che andrà a godere degli stessi benefici: in sostanza un’auto elettrica con un range di 500 km avrà un range di 500 km anche mentre traina Lightship L1, e un’auto endotermica si manterrà sui suoi normali consumi di carburante anziché vederli aumentare a causa del peso aggiuntivo.

Lightship L1 è lungo 8 metri e 22 centimetri, è in grado di modificare la sua altezza da terra a seconda che il mezzo sia in movimento o fermo in fase di campeggio e pesa circa 3400 kg a pieno carico; questo dato non sorprende, considerato che il Lightship L1 è dotato di un imponente pacco batteria da 80 kWh e sul tetto dispone di pannelli solari sufficienti a produrre 3 kW di corrente – questo dettaglio fa sì che anche quando ci si trova in zone remote non sia necessario preoccuparsi della ricarica della batteria di L1, che provvederà autonomamente in tutti i momenti in cui i raggi del sole lo consentono. E non è finita qui, perché L1 è in grado di ricaricare anche la batteria di un’auto elettrica mentre si è fermi a campeggiare.

Il prezzo è di quelli mozzafiato, ma non si può biasimare la compagnia visto il lavoro fatto: L1 parte da 125.000 $, anche se al momento è solo pre-ordinabile versando una caparra di 500$, mentre la produzione vera e propria dovrebbe iniziare verso la fine del 2024. Il mercato delle roulotte pensate per la mobilità elettrica sta lentamente entrando nel vivo e le offerte si fanno sempre più intriganti, come dimostra il Lightship L1.