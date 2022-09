In vista del debutto sulle strade europee entro la fine dell’anno, la Lightyear 0 continua una serie di test che l’azienda olandese sta ancora portando. Non a caso, il mercato automobilistico si prepara ad un graduale passaggio alla mobilità elettrica anche con l’arrivo della prima auto elettrica ad energia solare.

La startup olandese partendo dall’obiettivo di sfruttare il Sole come fonte d’energia ha portato avanti il grande progetto della Lightyear 0. Le ultime informazioni sull’elettrica olandese riguardano nuovi ed importanti test superati con successo dalla berlina nella galleria del vento FKFS di Stoccarda. Il risultato? Nei test condotti in Germania, la vettura elettrica con pannelli solari ha stabilito un Cx di appena 0,175, dunque il più basso tra tutte le auto di serie della storia.

Siamo davvero orgogliosi di questo risultato. Siamo partiti da zero quando abbiamo iniziato a studiare la vettura e la sua tecnologia. Abbiamo messo tanto impegno e duro lavoro e raddoppieremo i nostri sforzi per raggiungere altri risultati come questo, ha commentato con stupore Arjo Van der Ham, direttore tecnico della Casa costruttrice.

Parliamo di un risultato del tutto ottimale se paragonato a quello di altre elettriche: il Cx di Tesla Model S, ad esempio, è pari a 0,24, quello della Model 3 di 0,23 e 0,21 quello della Lucid Air.

Dal 2019, anno in cui la startup presentò il veicolo, la società sta portando avanti una serie di test proprio per migliorare l’efficienza data dal powertrain e dai 5 mq di pannelli fotovoltaici implementati sul tetto. Nello specifico, la vettura presenta una lunghezza di 5,082 metri, una larghezza di 1,972 metri ed un’altezza massima da terra di 1,445 metri ma nonostante le dimensioni abbondanti pesa appena 1.575 chilogrammi.

Non dimentichiamo che in fase di progettazione, per ottimizzare l’aerodinamica del mezzo è realizzato anche il sistema “Aero Cover”, una copertura parziale delle ruote che garantisce un miglioramento delle prestazioni aereodinamiche. Dal punto di vista tecnico, la Lightyear 0 conta inoltre su 4 motori elettrici. La velocità massima è di 160 lm/h mentre lo scatto 0-100 km/h avviene in 10 secondi.