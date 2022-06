La suggestione dell’auto alimentata a energia solare oggi è più forte che mai: negli ultimi giorni vi abbiamo raccontato della Aptera, auto a 3 ruote alimentata a pannelli solari che ha raccolto più di 22.000 prenotazioni, e oggi invece vi parliamo della Lightyear 0, un’auto elettrica che dopo ben 6 anni di sviluppo è finalmente pronta a entrare in produzione – anche se con una tiratura limitata di 946 esemplari.

Lightyear 0 è un progetto molto interessante, e guardando le foto si capisce subito il motivo: ben 5 metri quadri della carrozzeria dell’auto – tutto il cofano anteriore e tutto il tetto – sono realizzati con pannelli solari che permettono di ricaricare energia praticamente in ogni momento.

I pannelli sono in grado di ricaricare a 1,05 kW, ma ovviamente le condizioni meteorologiche sono un aspetto fondamentale da prendere in considerazione, e possono far variare di molto le capacità di ricarica dell’auto: in un paese caldo e assolato come la Spagna, presupponendo un utilizzo quotidiano dell’auto di circa 35 km, si può addirittura pensare di non ricaricare l’auto alla colonnina per 7 mesi all’anno – per contro in un paese più freddo e meno soleggiato come l’Olanda, il periodo utile per sfruttare i raggi solari si ridurrebbe a 2 mesi.

In ogni caso la Lightyear 0 è dotata di una batteria 60 kWh che può essere normalmente ricaricata a una colonnina, in grado di assicurare 625 km di autonomia sul ciclo WLTP.

Il powertrain è poi completato da 4 motori elettrici sulle rispettive ruote in grado di produrre un picco di potenza di 130 kW (176 cv), sufficienti a spingere la Lightyear 0 a 160 km/h di velocità massima e in uno scatto da 0 a 100 in 10 secondi: senza dubbio l’erogazione è stata ammorbidita per contenere i consumi, tanto che Lightyear dichiara 10,5 kWh per percorrere 100 km.

Come anticipato, la Lightyear 0 sarà prodotta in meno di 1000 esemplari a partire dal prossimo autunno, con un prezzo di vendita mozzafiato di 250.000 €, ma è solo il primo step – si parla già di una Lightyear Two da 30.000 euro per il 2025.