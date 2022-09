Lightyear è una compagnia olandese fortemente concentrata nella creazione di auto elettriche alimentate a pannelli solari: potreste averli già sentiti nominare, considerato che nelle ultime settimane la compagnia è riuscita ad assicurarsi 81 milioni di dollari di capitale proveniente da un consorzio di investitori pubblici. Tra questi figura nientemeno che il nome di Koenigsegg, il rinomato produttore svedese.

Dopo aver dimostrato al mondo che l’auto a pannelli solari è fattibile e funziona, ora Lightyear si trova davanti al difficile compito di mettere a punto una versione del suo progetto che sia facilmente producibile in serie, e a costi sufficientemente contenuti da arrivare sul mercato a una cifra che convinca la gente a fare questo grande salto – che poi tanto grande non è, dato che l’auto sarà comunque sempre dotata anche di una presa di ricarica classica, come tutte le auto elettriche.

Il primo modello messo a punto dalla casa olandese si chiama Lightyear 0 (zero), ed è stato lanciato ufficialmente lo scorso mese di giugno: la produzione in serie partirà durante l’autunno, ma intanto Lightyear ha raccolto ben 10.000 prenotazioni per la sua prima auto, in gran parte richieste da società di car sharing come LeasePlan.

Lightyear 0

Una volta messe sulle strade un po’ di Lightyear 0, sarà la volta di Lightyear 2, la cui produzione potrebbe iniziare nel 2025: l’obiettivo per quest’auto è quello di avere un prezzo intorno ai 30.000 $ mantenendo le sue caratteristiche fondamentali, quali il powertrain completamente elettrico e la presenza di pannelli solari sul tetto che potranno contribuire alla ricarica della batteria.

E’ questa la vera domanda che tutti si stanno ponendo: quanti km di autonomia mi può assicurare un pannello solare? Difficile dare una risposta certa, per il momento Lightyear si è limitata a dire che in condizioni ottimali una delle sue auto può accumulare ben 10.900 km di autonomia sfruttando soltanto i pannelli solari – quali siano queste condizioni ottimali, non è dato saperlo.

Lightyear 0 sarà venduta a un prezzo di 250.000 €, meglio aspettare la 2.