Lightyear, nuovi finanziamenti per la sua auto solare

Lightyear ha annunciato di aver raccolto 110 milioni di dollari in un round di finanziamento, fondamentali per portare a termine il lavoro della Lightyear One, prima auto solare a lungo raggio al mondo. La società ha inoltre ufficializzato che il suo prototipo è riuscito a percorrere ben 710 chilometri con una singola ricarica.

Grazie ai 110 milioni di dollari ricevuti, l’azienda olandese potrà accelerare i piani per portare sul mercato la Lightyear One, il cui lancio è attualmente previsto già dal 2022. Oltre a ciò, la società potrà dedicarsi alla realizzazione di un nuovo stabilimento in cui produrre i tetti solari.

Grazie alla fiducia e ai finanziamenti ricevuti dai nostri investitori possiamo crescere ulteriormente come azienda e portare il nostro modello esclusivo, Lightyear One, sul mercato nel 2022, ha affermato Lex Hoefsloot, ceo e co-fondatore della società.

Ad aggiungersi a questi fondi ci sono, tuttavia, i 20 milioni di euro ricevuti dalla multinazionale con cui Lightyear ha avviato una partnership a inizio 2021, parliamo di Shv.

Siamo in prima linea in una storica opportunità di mercato. Introdurremo le prime auto che ricaricano la batteria direttamente dal sole, in modo completamente gratuito. È bello vedere il riconoscimento da parte degli investitori, che testimonia la fiducia che hanno nei confronti di Lightyear, ha dichiarato Lex Hoefsloot, ceo e co-fondatore di Lightyear.

Come accennato, la vettura ha già raggiunto importantissimi risultati inerenti all’autonomia, percorrendo ben 710 km ad la velocità costante di 85 km/h. Ricordiamo che la Lightyear One è provvista di una batteria da 60 kWh e, per portare a termine i test, sono state necessarie 9 ore. A contraddistinguere la vettura è sicuramente la presenza di ben 5 metri quadrati di pannelli solari che la società costruttrice ha deciso di implementare sul tetto e sul cofano. Secondo quanto affermato dalla stessa Lightyear, i pannelli solari andrebbero ad incrementare l’autonomia sino a 12 km nell’arco di 1 ora.