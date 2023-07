Secondo un sondaggio JD Power riportato da The Verge, che analizza il sentimento degli intervistati in relazione al sistema di intrattenimento dell’auto, definisce che solo il 56% dei proprietari di auto preferisce utilizzare il sistema integrato del proprio veicolo per riprodurre musica, effettuare chiamate e seguire indicazioni stradali. Un dato che, curiosamente, segue il trend dell’anno precedente. Per JD Power si tratta di una novità molto curiosa e mai avvenuta prima in occasione dei sondaggi anno su anno.

Il sondaggio svela, sostanzialmente, che i conducenti preferiscono di gran lunga utilizzare Android Auto e Apple CarPlay, ovvero le versioni mirroring del proprio smartphone. Come mai? Semplice, son più intuitive, veloci e non necessitano di sottoiscrizioni (o forme di abbonamento, come avviene con alcuni brand proprio in merito al sistema di navigazione).

Una risposta positiva è stata data anche nei confronti di Android Automotive, il sistema nativo di Google adottato da alcuni brand tra cui Volvo e Polestar. Tuttavia, c’è un avvertimento riguardante la piattaforma del sistema operativo Android Automotive, che può essere integrata con o senza Google Automotive Services. Se questa funzione dovesse essere assente, l’esperienza a bordo potrebbe essere nettamente inferiore quindi, in caso, fate sempre attenzione.

Il sondaggio JD Power riflette l’aumento della frustrazione tra i proprietari di auto a causa della crescente quantità di tecnologia presente nei veicoli, che tende a renderli più complicati da usare alimentando quindi una sorta di insoddisfazione. Questo aspetto, come evidenziato in questo approfondimento, può essere però molto soggettivo e legato direttamente alla curva di apprendimento e alla voglia, senz’altro, di voler comprendere qualcosa di così nuovo.