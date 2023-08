L’Italia è uno dei paesi con il prezzo dei carburanti più elevato a causa delle tassazioni (e accise), e un recente report evidenzia come il Bel Paese sia nelle retrovie anche per quanto riguarda alla ricarica dei veicoli elettrici. L’analisi dei costi relativi alla ricarica delle auto elettriche in Europa, condotta dal comparatore irlandese Switcher utilizzando dati provenienti da Eurostat, evidenzia i costi medi per la ricarica al kWh e per percorrere 100 km, con risultati alquanto curiosi.

Nel Paese più conveniente, la spesa media per una ricarica completa si attesta a soli 3,92 euro, mentre per coprire una distanza di 100 chilometri si impiegano appena 1,14 euro. In contrasto, in Danimarca, la nazione dai costi più elevati, la ricarica completa ha un costo di 36,17 euro e per percorrere 100 km si devono investire 10,53 euro. In Italia, la situazione non è migliora affatto, poiché la spesa media per una ricarica completa raggiunge i 22,43 euro, mentre per coprire 100 km si sborsano 6,53 euro.

Switcher identifica tre fattori principali che influenzano in modo significativo le differenze di costi di ricarica tra i vari Paesi europei: la situazione geopolitica, l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nella composizione energetica nazionale e l’applicazione di tasse, imposte e sovvenzioni. A questi aspetti vanno sommati anche i costi delle infrastrutture, le condizioni atmosferiche e le politiche per la tutela dell’ambiente. Di seguito potete trovare la tabella di Switcher e, di seguito, il link all’articolo completo.