Little Talladega, l’AirBnb con un circuito privato

Il paradiso si trova a Pomona, Missouri, negli Stati Uniti: ok, forse non si tratta del classico paradiso con gli angioletti e cumuli di nuvole bianchissime, ma è senza dubbio il paradiso per tutti gli appassionati di motori. Stiamo parlando di un AirBnb chiamato Little Talladega, una villa da 12 posti letto, 6 bagni e diverse cucine, circondata interamente da un circuito a disposizione degli ospiti.

Il circuito non è certo gigantesco, ma è largo a sufficienza per darsi a un po’ di sano drifting o per organizzare gare con i go kart con un massimo di 15 partecipanti; è a forma di goccia e dispone persino di una piccola chicane. Inoltre è presente una pista sterrata dove poter correre con i quad forniti in loco, o si può decidere di esplorare i boschi circostanti sempre a bordo degli ATV già citati.

Ma non è tutto: se vi doveste stancare di avere un circuito a disposizione – non penso che capiti spesso, ma è comunque una possibilità – le forme di intrattenimento alternativo non mancano certo, grazie alla presenza di una sala giochi, di un campo da tennis, uno da basket e un altro da baseball, un parco giochi per bambini, una piscina, un tavolo da biliardo, una pista da ballo e tanto altro ancora.

Senza alcun dubbio il posto è pensato e dedicato agli appassionati di auto, e lo si capisce anche dall’arredamento di alcune delle camere da letto: due di queste infatti sono arredate con letti a forma di auto, uno in stile JDM e l’altro a forma di pickup!

E’ davvero un peccato che questo magnifico AirBnb si trovi dall’altra parte dell’oceano Atlantico, altrimenti sarebbe stata la prossima meta per un weekend con gli amici o un addio al celibato. Almeno per il momento dovremo rimandare una visita a Little Talladega.