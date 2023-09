Se viaggiate spesso, se avete una bici o una moto, sapete benissimo quanto sia importante avere sempre a disposizione il minimo indispensabile per le situazioni d’emergenza, come quelle relative alle ruote sgonfie. Per ovviare al problema vi consigliamo di munirvi un un compressore portatile, come questo di Xiaomi, che potete trovare su Amazon a 49,99€.

Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2, questo il nome per esteso, è la versione 2023 del famoso compressore Xiaomi campione di vendite negli scorsi anni. In queste ore potete trovarlo nuovamente in vendita al minimo storico, occasione più che ghiotta per acquistarlo.

Questo compressore è perfetto per le ruote di bici, moto, monopattini elettrici e persino dell’automobile. Potenziato del 25% rispetto ai modelli precedenti, raggiunge una pressione di 150psi ed è fornito di rilevamento della pressione con arresto automatico al livello impostato.

Con una singola carica è in grado di gonfiare fino a 10 pneumatici impiegnando solo 86 secondi per gonfiare uno pneumatico da bici ad alta pressione. Rispetto ai modelli precedenti è stata aggiunta anche la pressione pre-impostata per i monopattini elettrici.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!