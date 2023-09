Destinata alla produzione l’anno prossimo, la nuovissima Emeya segue le orme della Eletre e sarà la prima berlina dell’azienda dal tempo della Carlton. Lotus mantiene segreti i dettagli completi, ma ha dichiarato che il modello è dotato di un sistema di trazione integrale a doppio motore che sviluppa fino a 918 cavalli e 985 Nm di coppia. Valori che dovrebbero consentire all’auto di accelerare da 0 a 100 km/h in 2,78 secondi, prima di raggiungere una velocità massima di 256 km/h. Salvo la velocità, che è ormai raggiungibile da qualsiasi sportivetta pepata, il valore dell’accelerazione è pazzesco e vicino a quello delle Plaid di Tesla.

L’energia è fornita da un pacco batterie da 102 kWh, significativamente più piccolo rispetto a quello utilizzato nel crossover; tuttavia, l’auto avrà “capacità di ricarica leader di mercato”, poiché può ottenere 150 km di autonomia in soli cinque minuti utilizzando un caricabatterie rapido DC da 350 kW.

Sul fronte dello stile, non ci sono sorprese, poiché il modello adotta un design spigoloso e angolare che richiama la Eletre. Lotus non ha confermato molto, ma l’auto ha gruppi ottici slanciati e un cofano bombato. Sono affiancati da una griglia attiva a lamelle, un diffusore attivo e uno spoiler posteriore attivo.

Scendendo lungo i lati, possiamo vedere maniglie delle porte a filo e telecamere a completare il pacchetto. I designer hanno anche dato all’auto montanti A neri a contrasto, che si fondono con il tetto in tinta. Lotus ha mostrato solo qualche scorcio dell’abitacolo, ma possiamo vedere un interno minimalista con quattro sedili individuali.

In ogni caso, il modello è dotato di un volante sportivo a fondo piatto e di un piccolo cruscotto digitale; in linea generale, la plancia sembra strizzare l’occhio agli interni minimalisti di Tesla, da cui eredita l’ampio display e l’assenza di troppi comandi.

Lotus rilascerà ulteriori dettagli nel quarto trimestre, ma il modello è dotato di un sistema audio KEF e di una sospensione pneumatica a controllo elettronico. Quest’ultima si regola automaticamente in base ai sensori che “percepiscono la strada 1.000 volte al secondo”. Insomma, un progetto molto ambizioso del quale, però, non si hanno ancora numerosi dettagli come il prezzo e l’autonomia.