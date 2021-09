Lotus Emira, specifiche e prezzo della nuova V6 inglese

Lotus Emira, l’ultima sportiva endotermica del marchio inglese si prepara ad arrivare sul mercato; mentre per vederla su strada bisognerà attendere ancora diversi mesi, come la primavera del 2022, in Germania sono stati pubblicati i primi listini della First Edition che parte da 95.995 euro. Emira, per chi non lo sapesse, è una supercar premium a motore centrale che incarna perfettamente il DNA del marchio Lotus ed eredita alcuni stilemi delle ormai storiche Elise, Exige ed Evora.

Il motore della First Edition è un V6 di 3,5 litri sovralimentato di origine Toyota, abbinato ad un cambio manuale o automatico a 6 rapporti. L’unità eroga 298 kW (405 CV) con 420 Nm di coppia ed è capace di spingere la vettura ad una velocità massima di 290 km/h, con uno scatto da 0 a 100 di 4,3 secondi. La versione dotata del 4 cilindri di derivazione AMG debutterà solo durante il prossimo autunno 2022.

A livello di dotazione di serie, Emira V6 First Edition adotta cerchi in lega forgiati da 20 pollici, luci a LED, terminali di scarico in titanio e sensori di parcheggio. Presenti, infine, tutti i comfort disponibili sulle supercar teutoniche come: sedili regolabili elettricamente e dotati di riscaldamento, climatizzatore, cruise control e modalità di guida selezionabili. Anche Lotus, come altri produttori, si è adeguata ai trend del momento introducendo un abitacolo ricco di tecnologia e caratterizzato dalla presenza di un ampio display da 12,3 pollici dedicato alla strumentazione abbinato ad uno da 10,2 pollici riservato all’infotainment. La versione First Edition propone di serie anche i pacchetti opzionali Drivers Package, Design Pack e Convenience Pack.

Il primo consente all’acquirente di scegliere tra sospensioni Tour e Sport e tra pneumatici Goodyear Eagle F1 Supersport o Michelin Sport Cup 2; il secondo, invece, include una serie di optional sportivi come inserti in alluminio e superfici in Alcantara. Il terzo, infine, aggiunge i sensori di parcheggio, la retrocamera, gli specchietti fotocromatici e molto altro. Sei le colorazioni disponibili per la First Edition: Seneca Blue, Magma Red, Hethel Yellow, Dark Verdant, Shadow Grey e Nimbus Grey.

Con Emira, Lotus punta ad affermarsi nel segmento di mercato attualmente occupato da Cayman: riuscirà in questo intento?