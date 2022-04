Lotus non si ferma più: solo poche settimane fa il marchio storico inglese, oggi di proprietà della holding cinese Geely, ha presentato il SUV Lotus Eletre, un’auto elettrica caratterizzata da dimensioni e specifiche tecniche importanti, con un doppio motore elettrico da quasi 600 cavalli e una batteria da 100 kWh – oggi Lotus invece ha già spostato l’attenzione su un nuovo veicolo elettrico, indicato per il momento con il nome provvisorio di ‘Type 133’.

Type 133 sarà una berlina a 4 porte, la prima mai prodotta dal marchio inglese, e andrà a rivaleggiare direttamente con la Porsche Taycan, considerata oggi – a ragione – un vero e proprio benchmark per il mercato delle auto elettriche di una certa fascia di prezzo.

Matt Windle, Managing Director di Lotus, ha affermato che la nuova Type 133 sarà proposta in una versione iniziale con la stessa configurazione della Eletre, con un doppio motore elettrico da 592 cavalli; in questo modo Lotus avrà tanto margine per proporre poi versioni più potenti e sportive, ma anche versioni più tranquille e pensate invece per un utilizzo familiare e per massimizzare l’autonomia.

Per quanto riguarda il design, sembra che la Type 133 sia molto vicina alla forma definitiva, anche perché Lotus sembra intenzionata ad accelerare tutte le tempistiche di sviluppo e immissione sul mercato; Peter Horbury, Senior Vice-president della divisione Design di Lotus, ci tiene a sottolineare che “ci dovrà essere continuità e identità familiare” tra i vari modelli elettrici di Lotus, pur mantenendo caratteristiche uniche e particolari sui singoli modelli. Ciò significa che ci possiamo aspettare una Type 133 realizzata con qualche dettaglio di design che richiama la Eletre, ma con un aspetto unico e distintivo.

Type 133 è attesa sul mercato nel 2023, e anche se oggi mancano ancora tante informazioni tecniche siamo certi che Lotus sta lavorando ad un progetto di alta qualità, caratterizzato da tecnologie particolarmente avanzate sul comparto sospensioni.