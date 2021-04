Lotus Type 131, svelata la data di presentazione della nuova sportiva

C’è voluto del tempo, ma sembrerebbe che la Lotus sia ormai pronta a rinnovare la propria gamma. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, nella giornata del 27 aprile 2021 verrà presentata la nuova Lotus Type 131 della casa automobilistica inglese, dall’aspetto accattivante e sportivo. La notizia, a quanto pare, è trapelata a seguito della pubblicazione di una immagine su Autospy, sito coreano. L’immagine sembra essere una sorta di invito all’evento durante il quale verrà svelata, appunto, la Lotus Type 131.

La nuova Lotus, sembra andare contro corrente rispetto a tutte le altre case automobilistiche, sempre più vicine all’elettrificazione. Infatti, la Type 131 sarà provvista di un tradizionale motore endotermico a benzina. Per il momento, non vi sono notizie ufficiali in merito a quelle che saranno le specifiche tecniche della nuova auto. Tuttavia, alcune indiscrezioni avrebbero ipotizzato la presenza di un motore V6 in grado di erogare una potenza superiore di 500 CV. Si tratta dunque di una potenza molto notevole che dovrà essere gestita da un veicolo dal peso abbastanza ridotto, poiché il veicolo è stata realizzato con materiali molto leggeri. Inoltre, per ridurre il peso, sono stati eliminati elementi considerati non necessari. Un esempio è l’assenza dell’impianto di infotainment.

Ovviamente, come poc’anzi affermato, non sono informazioni ufficiali ma solamente ipotesi. Per questo motivo, non è escluso che i 500 CV potrebbero far parte di specifiche tecniche che andrebbero a caratterizzare una versione considerata top di gamma della nuova Lotus Type 131. Sicuramente, la presentazione della Type 131 sarà uno dei momenti più importanti dell’evento, ma la l’azienda inglese si dedicherà anche all’illustrazione del proprio piano industriale e, quindi, di alcuni dei prossimi modelli che arriveranno in casa Lotus. Le nuove auto che verranno presentate, avranno il compito di prendere il posto di alcuni veicoli, considerati sicuramente importanti per l’azienda ma che ormai hanno necessità di essere sostituiti. Basti pensare alla Elise, Exige ed Evora giunte ormai a fine produzione.