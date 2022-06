E’ un periodo di grandi novità per il marchio di origini inglesi Lotus, che si sta preparando a consegnare i primi esemplari della hypercar elettrica Lotus Evija, una belva a elettroni da 2000 cavalli con un prezzo di vendita che supera i 2 milioni di euro. Inutile dire che i tanti appassionati Lotus al mondo, questa Evija, non se la possono permette, ed è quindi compito di Lotus tornare a fare auto sportive dal prezzo abbordabile come successo in passato, ed è proprio qui che entra in gioco il progetto Type 135.

Grazie alla piattaforma E-Sports, sviluppata appositamente per elettrificare le auto sportive del futuro, Lotus potrà dare vita a macchine sportive leggere e molto maneggevoli: la piattaforma è infatti sta progettata per compensare il peso che inevitabilmente si aggiunge all’auto a causa delle batterie agli ioni di litio, così da riprodurre la tipica maneggevolezza delle Lotus tanto amate negli anni. La piattaforma permette di installare il pacco batterie lungo tutto il pianale dell’auto, come già visto su tantissimi altri modelli elettrici, ma permette anche di installare una parte della batteria in verticale, dietro ai sedili, così da simulare il baricentro di un’auto a motore centrale.

La Lotus Type 135 è attesa nel 2026, e sarà il primo passo del marchio inglese, oggi di proprietà cinese, verso un ritorno al passato ma a zero emissioni: la Type 135, il cui nome ufficiale non è ancora stato svelato, sarà a tutti gli effetti la sostituta elettrica della Lotus Elise – auto uscita di produzione di recente dopo 25 anni a catalogo.

“E’ il nostro DNA: dinamismo, aerodinamica, pesi ridotti – è quello che cerchiamo di fare con tutti i nostri prodotti. Voglia che queste auto siano ancora delle Lotus. Avranno un sistema di propulsione differente, ma che apporterà dei benefici: coppia istantanea, raffreddamento più semplice e più spazio all’interno dell’auto.” Ha detto Matt Windle, Managing Director di Lotus.

La piattaforma E-Sports potrà ospitare fino a 2 motori elettrici per una potenza massima complessiva di 872 cavalli, mentre il modello a motore singolo ne avrà la metà: ciò significa che anche la versione entry level della Type 135 avrà quasi il doppio della potenza della Lotus Elise più potente mai realizzata. Il pacco batterie potrà variare tra i 66 kWh – sufficienti a percorrere circa 480 km – e 99 kWh, con cui si potranno superare i 600 km, così da rendere l’auto anche molto sfruttabile nell’utilizzo quotidiano. Il tutto sarà realizzato con un sistema di ricarica a 800 Volt, così da velocizzare al massimo i tempi di ricarica.

I tempi moderni non permetteranno prezzi di listino simili a quelli della Elise entry level, ma grazie al lento abbassamento del costo di alcune delle materie prime utili a produrre auto elettriche, è lecito attendersi – ora del 2026 – un prezzo di vendita di circa 100,000 €.