Lucid Air: berlina elettrica di lusso da oltre 600 km di autonomia

Il mondo delle auto elettriche è una frontiera ancora tutta da esplorare. I pionieri come Tesla hanno segnato la via da percorrere, che molti competitor stanno cercando di seguire con progetti eclatanti e ambizioni di solito molto elevate. Un caso interessante è rappresentato da Lucid Motors: azienda produttrice di auto di lusso elettriche dai potenti annunci ma senza ancora un vero prodotto sul mercato.

Dopo la presentazione lo scorso settembre dell’intera gamma “Air“, ecco che Lucid conferma l’arrivo di una versione “d’accesso”. Una parola utilizzata in termine improprio visto il prezzo: 77.400 dollari, circa 70 mila euro. Una cifra importante ma molto lontana dai 169 mila dollari della versione Air Dream Edition da 1.080 Cv in arrivo la prossima primavera e inferiore ai 139 mila dollari della Gran Touring da 800 Cv il cui debutto è atteso per l’estate.

Lucid debutterà ufficialmente nel mondo dell’automobile elettrica con le due versioni al top della propria gamma nel 2021 per valutare l’impatto che avranno sui clienti.

Fino a 600 km di autonomia

I modelli top di gamma sono equipaggiati con una enorme batteria da 130 kWh che assicura un’autonomia superiore a 830 km. Un dato che ha creato interesse e curiosità e che sicuramente merita un approfondimento per valutarne con attenzione le concrete possibilità.

I meno esigenti dal punto di vista di prestazioni e autonomia, potranno orientarsi sulla versione base di Air: motore da 480 Cv, trazione posteriore e un’autonomia dichiarata di 600 km. Si tratta a tutti gli effetti di una diretta rivale e alternativa alla ben più blasonata Tesla Model S, nei confronti della quale ha anche un prezzo di acquisto molto simile.

Anche a quattro ruote motrici

Il modello Air di accesso alla gamma Lucid può essere configurato con doppio motore elettrico, quindi, con trazione integrale. Scegliendo questa versione, il prezzo raggiunge i 95 mila dollari e si ottiene una potenza complessiva di 620 Cv. inoltre, la strumentazione interna è arricchita con un display in vetro, tettuccio panoramico e una scelta tra materiale e finiture di qualità per personalizzare l’automobile.

La versione “base” di Air non sarà commercializzata almeno fino al prossimo autunno, nella migliore delle ipotesi. La gamma Air è costruita sfruttando un’architettura a 920-Volt e supporta la ricarica ultra veloce DC da 350 Kw che permette di recuperare fino a 480 km in circa 20 minuti. Lucid ha sviluppato uno schema propulsivo che massimizza lo spazio a bordo senza sacrificare neppure la capacità di carico, garantendo valori di efficienza oggi non riscontrabili su altre automobili elettriche.