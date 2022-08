La casa automobilistica Lucid Motors lancia il nuovo allestimento Stealth Look per la sua vettura Air. Grazie al nuovo allestimento, l’elettrica potrà vantare di un design ancora più sportivo. La casa automobilistica americana rende noto che il nuovo allestimento sarà disponibile in opzione per le tre versioni della Air, Grand Touring Performance, Grand Touring e Touring.

Con il lancio del nuovo allestimento, la nuove berlina elettrica Air Stealth Look si contraddistingue per il suo design più sportivo e più scuro, migliorato grazie a modifiche a 35 componenti esterni. Nello specifico, Lucid Motors ha apportato modifica alle calotte degli specchietti retrovisori e al rivestimento presente intorno ai fari Intelligent Micro Lens Array e ai fanali posteriori che si presentano, infatti, con la nuova finitura più scura Stealth Satin.

Fin dall’inizio, la Lucid Air è stata progettata per offrire due look distinti che riflettono la dualità della sua personalità: Platinum Look standard, che ne mette in risalto la natura lussuosa, e ora Stealth Look, che è allo stesso tempo assertivo ma sotto il radar. La Air è innegabilmente uno dei veicoli più performanti su strada, come testimonia la versione Grand Touring Performance da 1050 CV, che si è assicurata il titolo di auto di serie più veloce nella Hillclimb Timed Shootout al Goodwood Festival of Speed ​​di quest’anno. Lo stile sinistro di Stealth Look è un complemento perfetto, ha commentato Derek Jenkins, senior vicepresidente Design and Brand di Lucid Group.

Il nuovo pacchetto lanciato da Lucid Motor aggiunge, inoltre, inserti in colore nero lucido e grafite satinata che puntano a migliorare l’aspetto della vettura. Non mancano nuovi cerchi Aero Sport Stealth da 21” con inserti in nero satinato oppure il set Aero Lite Stealth da 20”.

Ricordiamo che l’allestimento Stealth Look sarà disponibile come optional per le versioni Grand Touring e Touring e Grand Touring Performance della berlina completamente elettrica.