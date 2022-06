Il Goodwood Festival of Speed in edizione 2022 ha avuto tante protagoniste interessanti, tra cui troviamo diversi modelli 100% elettrici come la Lucid Air, la tanto chiacchierata rivale della Tesla Model S che sta finalmente cominciando a essere consegnata ai primi clienti.

In occasione dell’evento britannico, Lucid ha fornito 3 esemplari di Air, tra cui una Dream Edition e due Grand Touring – uno di questi modelli GT è la versione ‘Performance‘ da 1050 cavalli di potenza, utilizzato per far segnare il nuovo record mai realizzato da un’auto stradale a questo evento.

Alla guida della Lucid Air GT Performance c’era Ben Collins, pilota famoso tra le altre cose per essere stato uno degli ‘Stig’ di Top Gear; Ben è un veterano della gara in salita al Goodwood, e negli anni ha fatto segnare diversi record. Quest’anno non poteva essere da meno, considerata l’incredibile potenza e la coppia istantanea che la Lucid Air gli ha messo a disposizione.

L’auto è stata guidata in configurazione completamente stock, ma nonostante ciò ha dimostrato una grande agilità durante la sua corsa in salita: anche gli spettatori presenti – una grandissima folla di appassionati – se ne sono accorti, nonostante l’auto gli sia passata davanti a una velocità pazzesca.

Ben Collins a bordo della Lucid Air Grand Touring Performance ha fatto segnare un tempo di 50.79 secondi, e l’auto è risultata la più veloce tra tutte le auto originali presenti all’evento di quest’anno; nella classifica generale, composta invece da auto di tutti i tipi, di tutte le epoche, dotate di gomme slick e anche pesantemente modificate, la Lucid Air si è posizionata al 12° posto, un altro risultato incredibilmente positivo.

Non è ancora chiaro quale sia il piano di Lucid per l’ingresso sul mercato europeo, ma chi era presente al Goodwood Festival of Speed 2022 può confermare che l’auto ha ricevuto un’enorme quantità di attenzioni positive da parte del pubblico presente, a conferma che c’è mercato anche per le elettriche più costose in Europa.