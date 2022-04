Lucid Motor ha svelato la nuova Air Grand Touring Performance, una nuova versione della sedan elettrica spinta da una motorizzazione elettrica con ben 1050 cavalli e alimentata da una batteria agli ioni di litio sufficiente a percorrere più di 700 km con una sola carica; le prime consegne della nuova Air Grand Touring Performance sono attese a giugno 2022.

Lucid Air Grand Touring Performance è dotata di due motori elettrici che producono 783 kW di potenza, leggermente meno degli 828 kW generati dalla Lucid Air Dream Edition Performance, ma entrambe le auto sono tra le elettriche più potenti disponibili sul mercato.

Grazie a una tale configurazione l’auto è in grado di scattare da 0 a 100 in meno di 3 secondi, e solo 0.1 secondi più lenta della sua sorella più potente; anche l’autonomia differisce di pochi km, 718 contro 725, a parità di cerchi, entrambi da 21 pollici – un dettaglio che sappiamo essere molto importante sulle auto elettriche.

L’impianto a 900V permette una ricarica rapidissima della batteria, che è in grado di assorbire fino a 350 kW di potenza se collegata a una colonnina in corrente continua. In appena 21 minuti è possibile ricaricare più di 480 km di autonomia.

Per chi non è interessato alla potenza strabiliante della Air Grand Touring Performance, Lucid ha realizzati anche la Air Grand Touring con “solo” 819 cavalli, in grado di coprire lo 0-100 in 3 secondi netti. Questa versione riesce ad andare ancora più lontano, almeno secondo le stime EPA: si parla di 830 km di autonomia se si utilizzano cerchi da 19 pollici, grazie ai consumi energetici molto ridotti, pari a 7.4 km percorsi con 1 kWh.

Esteticamente le due versioni sono molto simili e differiscono in pochi dettagli estetici; su entrambi i modelli sono previsti dei cerchi pensati per offrire la massima aerodinamicità e quindi una maggiore autonomia, in dimensioni da 19 e 21 pollici. I colori tra cui scegliere sono 5: Stellar White, Infinite Black, Cosmos Silver, Quantum Grey e Zenith Red, mentre all’interno si possono scegliere ben 4 diversi livelli di allestimento, con finiture in legno e in Alcantara, tra le altre.

La lista degli accessori è lunghissima per entrambi i modelli: domina su tutti il sistema infotainment Glass Cockpit da 34 pollici a risoluzione 5K, compatibile con aggiornamenti OTA. Troviamo inoltre la suite di ADAS DreamDrive Pro con oltre 30 funzioni, un sistema Surreal Sound con 21 altoparlanti, sedili riscaldati, ventilati e massaggianti, e tanto altro ancora.

Le prime consegne della Lucid Air Grand Touring sono già in corso, mentre la versione Performance è attesa a giugno negli Stati Uniti; il prezzo ufficiale negli Stati Uniti è di 179,000 $.