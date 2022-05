Muovere i primi passi nel mondo automotive non è facile, lo sa bene Lucid Motors, compagnia statunitense che punta a diventare la principale rivale di Tesla per quanto riguarda le elettriche di alta gamma; nonostante questa premessa decisamente altisonante, oggi come oggi Lucid è riuscita a produrre e consegnare solo poche centinaia di veicoli, anche se la compagnia afferma di stare rispettando la nuova tabella di marcia – annunciata a febbraio – che la porterà ad aver prodotto 12,000 esemplari entro la fine del 2022.

Lo scorso febbraio Lucid ha deluso investitori e potenziali clienti, affermando di avere un problema con la produzione nella fabbrica in Arizona, trovandosi quindi costretta a ridurre le previsioni di produzione con conseguenze decisamente disastrose anche sul valore delle azioni dell’azienda, che oggi valgono 2/3 in meno rispetto al picco toccato lo scorso novembre.

“Similarmente a tante altre compagnie dell’industria automobilistica, anche noi stiamo facendo i conti con le difficoltà legate ai rifornimenti di materiali e componenti, causati dal Covid e dai lockdown cinesi.” Ha detto Sherry House, CFO di Lucid.

La Lucid Air Dream Edition, modello di lancio della compagnia da 169,000 $, ha già ricevuto recensioni molto positive dalla stampa di settore, ma oggi Lucid fatica a produrre l’auto e riceve prenotazioni che non sa se e quando riuscirà a soddisfare. Se uniamo anche l’inflazione in questo mix, Lucid si trova in una situazione molto scomoda in cui rischia di vendere oggi la propria auto a un prezzo troppo basso, e per tutelarsi la compagnia ha deciso di aumentare il prezzo dell’auto a partire dal mese di giugno.

Lucid ha riserve economiche per circa 5 miliardi e mezzo di dollari, più che sufficienti a sopravvivere a tutto il 2023; se la compagnia riuscirà a prendere un buon ritmo nella produzione delle sue auto, senza dubbio la situazione migliorerà e cominceremo a vedere le prime Lucid Air sulle strade.