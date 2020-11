Lucid Motors, due nuovi showroom in California

Il futuro della mobilità sostenibile passa principalmente per l’elettrificazione dell’auto e questo sembrano averlo compreso bene alla Lucid Motors. La casa automobilistica continua infatti ad aumentare la sua presenza sul territorio californiano.

La stessa società lo scorso 5 novembre avrebbe infatti ufficializzato l’annuncio dell’apertura di due nuovi showroom in California, più precisamente a Century City e nel territorio di San Jose.

L’accrescersi della presenza su differenti distretti apporta notevoli benefici anche agli utenti visto che consentirà ai futuri acquirenti di poter provare le vetture prima di effettuare l’acquisto. Inevitabilmente, la più vasta diffusione di showroom permette una maggiore copertura nel settore dei veicoli elettrici per la grande casa automobilistica americana. Lo stabilimento di Studio City si unisce dunque allo showroom Lucid di Beverly Hills, come seconda sede nel sud della California. Va sottolineato, inoltre, che il San Jose Studio è il secondo presente nella Silicon Valley.

A porre l’accento sull’importanza di un maggior numero di showroom è lo stesso CEO e CTO di Lucid Motors, Peter Rawlinson, che ha espresso la sua opinione su quanto possa rivelarsi positiva la loro presenza, sull’impatto dell’azienda nel mercato automobilistico californiano.

Nel dettaglio, Peter Rawlison ha dichiarato:

“Con questi nuovi showroom della California, e con molti altri in arrivo, più persone avranno l’opportunità di effettuare una prova prima dell’acquisto di veicoli elettrici, completamente nuovi e rivoluzionari in quanto a prestazioni, efficienza e parametri di progettazione fissati dalla stessa Lucid Air”.

L’obiettivo di Lucid è dunque andare incontro ai potenziali acquirenti offrendo, pertanto, la possibilità di poter testare una vettura. Infatti, l’efficacia dei configuratori di realtà virtuale in 4K offre ai futuri proprietari un’esperienza che combina il mondo fisico virtuale per consentire una personalizzazione completa, a partire dalle finiture interne fino ai materiali e colorazioni esterne. Inoltre, l’esperienza d’acquisto da casa non viene trascurata offrendo ulteriori possibilità di ottimizzazione anche per vendite online.

Va dunque ribadito che l’espansione degli showroom di Lucid Motors andrà al di fuori dello stesso stato Californiano. La società ha infatti dichiarato di voler aprire nuove sedi nel 2021: i territori interessati saranno Miami, West Palm Beach, New York City, Boston e l’area metropolitana di Washington DC.