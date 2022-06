Negli ultimi mesi vi abbiamo parlato spesso di Lynk & Co., la giovane azienda nata dal gruppo cinese Geely che sta trovando il suo spazio sul mercato grazie al modello 01, un SUV plug-in hybrid ben realizzato ma soprattutto grazie a formule di acquisto moderne ed elastiche.

Nelle ultime ore Lynk & Co. ha svelato il concept ‘The Next Day’, un progetto con una forte impronta tecnologia e impreziosito da un design unico e molto accattivante; il concept ci svela una GT a 4 posti disegnata con linee aggressive e taglienti, dotata di portiere con un’apertura molto particolare, in grado aprirsi verso l’alto così da svelare un’ampia apertura per entrare nell’abitacolo.

Non mancano però gli elementi di design tipici di Lynk & Co., come i fari anteriori verticali e affilati ben integrati nel cofano, mentre al posteriore troviamo un’intera fila di LED inframmezzata da altri LED verticali in grado di muoversi insieme all’alettone.

Gli interni, come potete immaginare, sono un trionfo di tecnologia e di linee futuristiche: il tessuto utilizzato per il concept è un velluto blu scuro che ricopre i sedili, molto avvolgenti ma allo stesso tempo essenziale nelle linee e nello spessore – l’auto è pensata per guidare in modo completamente autonomo e i sedili riflettono questa intenzione, permettendo infatti di sdraiarsi in posizioni molto comode ma inadatte alla guida manuale.

Display di dimensioni generose, sistemi di infotainment, una dashboard interamente proiettata sull’imponente parabrezza che diventa poi il tetto panoramico dell’auto: questi e tanti altri sono gli elementi tecnologici che rendono il concept The Next Day di Lynk & Co. particolarmente interessante.

Lynk & Co. continua sulla sua strategia di motorizzazione, che prevede l’utilizzo di motori ibridi: secondo quanto riportato, il concept potrebbe essere alimentato da un motore full hybrid e da uno plug-in hybrid, così da offrire entrambe le possibilità agli acquirenti, a seconda delle necessità. Per il modello plug-in si parla già di batterie di dimensioni variabili, in grado di offrire fino a 150 km di autonomia a zero emissioni.

Nei prossimi 2 anni Lynk & Co. dovrebbe portare sul mercato altri 4 modelli ibridi, mentre per questo concept bisognerà attendere sicuramente un po’ di tempo in più.