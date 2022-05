Mantenere un’auto elettrica comporta la stessa spesa mensile di un’auto diesel, almeno secondo i dati di Mercedes. La casa tedesca, infatti, ha messo a confronto la Classe e 300d con la nuova elettrica EQE 350+ in versione Launch Edition, una delle ultime novità della gamma del costruttore in arrivo anche in versione AMG. Il confronto nei costi viene riepilogato dall’immagine allegata di seguito.

Scegliendo i due modelli con un leasing a 36 mesi e considerando i vari elementi che determinato il costo complessivo di mantenimento (RCA, carburante, manutenzione etc.) le spese sono praticamente identiche. Secondo i calcoli di Mercedes, infatti, una EQE comporta una spesa di 1.270 euro al mese mentre una Classe E ne richiede 1.279 euro al mese.

Mercedes-AMG EQE

Il risultato in questione è stato ottenuto nonostante un prezzo di listino nettamente superiore per la EQE. Il listino dell’elettrica è di 93 mila euro mentre la Classe E parte da 74 mila euro. La differenza di prezzo si traduce in un canone mensile maggiore per la Mercedes EQE. Questa differenza di prezzo, però, viene annullata da vari elementi che vanno a favore dell’elettrica tedesca.

La nuova elettrica di casa Mercedes, infatti, non paga il bollo, deve fare i conti con costi assicurativi inferiori e registra una spesa per il carburante nettamente inferiore. Da notare che, in una città come Milano, la EQE non paga gli ingressi in Area C ed il parcheggio nelle strisce blu. Il confronto effettuato da Mercedes (con l’obiettivo di promuovere il lancio della EQE) ci conferma come, in alcune condizioni, le auto elettriche non sono sempre più costose delle auto endotermiche, considerando tutti i fattori in gioco.

L’immagine qui di sotto riepiloga i costi di mantenimento dei due modelli.