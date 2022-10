Conosciuta come l’elettrica accessibile a tutti, Dacia Spring è un piccolo crossover a batterie commercializzato al prezzo di una normale utilitaria. Presentata nel corso del 2020, Spring ha ottenuto grandi successi in termini di vendite anche grazie ai numerosi incentivi all’acquisto messi a disposizione da parte del governo e delle singole regioni; per un periodo limitato, infatti, è stato possibile acquistarla per circa 10mila euro.

Cosa nasconde sotto al cofano Dacia Spring? A bordo è presente una piccola batteria da 27.4 kWh che eroga circa 45 cavalli endotermici che potrebbero far storcere il naso ma consentono ugualmente una buona percorrenza, come evidenziato nella nostra precedente prova. L’autonomia è di circa 230 km nel ciclo WLTP, circa 200 km con un utilizzo regolare, mentre la ricarica avviene in modalità AC (con wallbox da 7.4 kW) e DC (30 kW, optional); i tempi di ricarica spaziano quindi tra le 5 ore e 1.30 ore.

Due gli allestimenti disponibili, Comfort e Comfort Plus, che differiscono sia per il sistema di ricarica sia per l’infotainment, decisamente più avanzato sulla declinazione Plus che la rende compatibile con Android Auto e Apple CarPlay.

Bollo

In qualità di auto elettrica, Dacia Spring “non paga” alcun bollo. Su 18 regioni (delle 20), le auto elettriche non pagano il bollo per i primi 5 anni. A partire dal sesto anno in poi la tassa è ridotta del 75% e l’esborso è quindi un quarto della tariffa piena. Attenzione però, se si è residenti in Lombardia o Piemonte i proprietari di veicoli elettrici sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per sempre. Gratis o meno, il bollo per Dacia Spring è davvero economico.

Pneumatici

Sul libretto di Dacia Spring non vengono riportate misure eccessive, complice la sua impronta entry-level e il desiderio di farle percorrere più chilometri possibili senza un eccessivo attrito. A questo proposito, è possibile installare pneumatici 165/70 R14 oppure 175/70 R15. I prezzi? Per un treno di gomme estive su cerchio da 14 è possibile spendere dai 160 (Nankang Econex NA-1) ai 300 euro (Dunlop StreetResponse 2), a seconda della tipologia e modello di pneumatico scelto. Per un set da 15 pollici, invece, la scelta si riduce drasticamente ed è difficile fare un vero paragone; per questo motivo, anche considerata la differenza prestazionale quasi esigua, consigliamo di rimanere su un cerchio da 14”, anche più economico nella manutenzione. Nessuna novità per le gomme invernali che al momento rappresentano una vera e propria chimera per le elettriche, soprattutto quelle più entry-level.

Carburante

Quanto costa una ricarica per Dacia Spring? Quanto si spende per un pieno? La risposta è più complicata di una classica endotermica in quanto è necessario prendere in esame anche la tipologia di ricarica. Affidandoci all’approfondimento dedicato alle tariffe per la ricarica, un pieno da BeCharge può arrivare a costare fino a 15 euro, mentre utilizzando la rete domestica (calcolando una media) il prezzo potrebbe assestarsi a poco meno di 10 euro.

In media, il consumo di Dacia Spring è di 12,6 kWh/100 km, vale a dire 1,4 litri/100 km (considerando per 1 litro di benzina 9 kWh). Per coprire 10mila km sono quindi necessari 1260 kWh che si traducono in circa una spesa di 600 euro alla colonnina e 550 euro con la rete domestica. Naturalmente le tariffe di ricarica possono cambiare da contratto a contratto e da colonnina a colonnina, il nostro calcolo è puramente indicativo.

Assicurazione

Il discorso qui è sempre più complicato, a causa delle numerose attivazioni accessorie disponibili, al comune di appartenenza e all’età del conducente. A giudicare da quanto riportato in rete, facendo una media dei risultati raccolti, una copertura RCA base per una Dacia Spring è di circa 550 euro. Naturalmente aggiungendo servizi accessori come Kasko o mini-Kasko non è difficile superare questa cifra.

Manutenzione

Dacia Spring non è esente dalla manutenzione ma sicuramente il costo di gestione è più contenuto di una endotermica di pari categoria. Ogni anno o 30mila km deve recarsi in officina per la sostituzione del filtro abitacolo; inoltre, ogni 4 anni è necessario controllare o sostituire la batteria da 12V, il liquido dei freni e il liquido di raffreddamento. Per i primi tagliandi la cifra è di circa 50 euro, valore che tende a triplicare per quelli più impegnativi.

Revisione

Da non dimenticare anche il costo della revisione, fisso e calmierato per tutti. Anche le auto elettriche devono pagare la revisione, la prima volta dopo 4 anni dalla immatricolazione e successivamente ogni 2 anni. Da effettuare con cadenza regolare come indicato sulla propria carta di circolazione, il costo della revisione è di 66,88 euro.