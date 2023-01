Quando si parla di city-car, o come in questo specifico caso di mini crossover, viene spesso da pensare che siano auto estremamente economiche dal punto di vista della gestione; sono vetture compatte, con un prezzo di acquisto tendenzialmente ridotto e un motore dalla potenza contenuta. Nella fattispecie Toyota ha inserito a bordo di Aygo X un propulsore tre cilindri da 72 cavalli e 93 Nm di coppia, abbinato ad un cambio manuale a cinque rapporti (nella nostra prova) o, alternativamente, ad uno automatico a sei rapporti. La trazione è anteriore nonostante l’altezza da terra incrementata rispetto alla variante non-Cross.

Come anticipato nella nostra prova, abbiamo avuto la possibilità di provare Toyota Aygo X nella motorizzazione 1.0 da 72 cavalli, con allestimento Lounge e cambio manuale a 5 rapporti. Il prezzo di partenza è di circa 20mila euro, ma non è difficile far scendere il prezzo di qualche migliaio di euro rinunciando a qualche accessorio magari eccessivo per un utilizzo puramente cittadino.

Ma quali sono i costi da sostenere una volta acquistata la vettura?

Bollo

La tassa di possesso che deve essere corrisposta ogni anno indipendentemente dall’utilizzo o meno del proprio veicolo è in questo caso molto contenuta; ricordiamo che è strettamente legata alla potenza e all’anno di produzione del veicolo. Non è difficile pensare quindi che con poco più di 70 cavalli, il bollo di Toyota Aygo X sia ridotto all’osso e uno dei più bassi della categoria. In questo caso, con 53 kW di potenza e una classe ambientale Euro 6d, il bollo è di circa 140 euro all’anno. Una cifra più che abbordabile per qualsiasi portafoglio.

Pneumatici

Aygo X è una city-car con un’impronta da mini crossover pertanto prevediamo un utilizzo prettamente cittadino con qualche breve tratto in autostrada o su percorsi non perfettamente asfaltati. Di serie la vettura nasce con pneumatici da 17” in misura 175/65 ma sugli allestimenti più premium, come la nostra Lounge, sono presenti cerchi in lega da 18” con gomma 175/60. Idealmente crediamo che per uno scenario classico, un utente medio, possa decidere di utilizzare gomme estive oppure più classiche quattro stagioni. I più maliziosi potrebbero ugualmente puntare ad un treno invernale per i climi più rigidi, ma quanto si spende?

Lo anticipiamo: purtroppo non così poco. Nel formato da 17”, per un treno di Michelin E Primacy (estive) sono necessari poco meno di 600 euro, mentre per uno di invernali Nokian WR Snowproof (invernali) poco più di 600 euro. Il risparmio maggiore giunge con le quattro stagioni Continental AllSeasonContact che richiede un esborso di 135 euro a gomma. Con il cerchio da 18” i prezzi sono abbastanza simili e sulla medesima lunghezza, con un incremento medio a modello del 10%.

Come mai la spesa è poco contenuta? Il motivo è legato per lo più all’abbinamento delle tre dimensioni; anche solo con un pollice in meno, la spesa potrebbe ridursi sensibilmente. Il consiglio è di verificare le misure installabili a libretto: non è escluso che ci possa essere un taglio più economico rispetto ad un altro e che, al tempo stesso, non comprometta troppo la dinamica di guida.

Carburante

Considerate le continue fluttuazioni del prezzo della benzina, allo stato attuale è difficile stimare un costo preciso del consumo di una qualsiasi vettura. Con un prezzo medio di 1,80 euro al litro e considerando un utilizzo “misto”, per percorrere 100 km con un consumo di circa 20 km/l, è necessario un esborso di circa 10 euro. Con una percorrenza di 10mila km all’anno, misto, al netto delle varie fluttuazioni di benzina e utilizzo del gas, il costo può arrivare a circa 900-1.000 euro. Quanti km si fanno con un pieno e quanto costa? Toyota Aygo X ha un serbatoio di 35 litri; si possono percorrere circa 600 km (con un utilizzo misto di città, extra urbano e autostrada) ad un prezzo di 60 euro.

Assicurazione

Il discorso in questo caso è ancora più complicato, a causa delle numerose attivazioni secondarie disponibili, al comune di appartenenza e all’età del conducente. A giudicare dalle simulazioni effettuate e facendo una media dei risultati raccolti, una copertura RCA base per un Toyota Aygo X è di circa 400 euro all’anno. Valore che, come anticipato, potrebbe tremendamente lievitare o, perché no, ridursi a seconda delle clausole in gioco.

Ricordiamo in merito a questo aspetto che Toyota propone la soluzione Pay per Use, una nuova polizza assicurativa RCA chilometrica che prevede una tariffazione basata sui chilometri percorsi dal conducente. Il costo massimo, in questo caso, è di 75 euro al mese.

Manutenzione

La manutenzione programmata di Aygo X è di 4 anni (inclusa nel prezzo) o 60mila chilometri; il costo medio di un tagliando è sicuramente contenuto complice il motore di piccola cubatura.

Revisione

Da non dimenticare anche il costo della revisione, fisso e calmierato per tutti. Da effettuare con cadenza regolare come indicato sulla propria carta di circolazione, il costo della revisione è di 66,88 euro.