Tra i parametri da tenere in considerazione prima di procedere con l’acquisto di una vettura vi è senza dubbio l’affidabilità. In mancanza di questa caratteristica, un veicolo potrebbe infatti essere meno efficiente di altri e con frequenti malfunzionamenti elettronici o meccanici. A stilare la classifica delle auto più affidabili è J.D. Power che, oggi anno, si occupa di effettuare una ricerca per il mercato americano.

Nello specifico, il Vehicle Dependability Study 2023 di J.D. Power si basa sulle risposte ad un sondaggio che ha coinvolto 30.062 proprietari di veicoli del 2020.

Il primo posto in classifica, nell’edizione 2023, va a Lexus grazie ad un punteggio di 133 PP100 in termini di affidabilità. Sul secondo gradino del podio, tra i marchi premium, c’è Genesis con 144 PP100. Terzo posto conquistato da Kia con un punteggio pari a 159 PP100, seguita da Buick (159 PP100), Chevrolet (162 PP100), Mitsubishi (167 PP100) e Toyota (168 PP100).

La società che ha ricevuto il maggior numero di premi a livello di modello è Toyota con ben sei primi posti: Lexus NX, Lexus RX, Toyota C-HR, Toyota Highlander, Toyota Sienna e Toyota Tacoma. Quattro premi di segmento, invece, per BMW AG e General Motors Company: BMW AG per la BMW Serie 4, BMW X2, BMW X5 e MINI Cooper, e General Motors Company per Chevrolet Blazer, Chevrolet Silverado HD, Chevrolet Tahoe e GMC Sierra. Risultati importanti anche per Hyundai che ha ricevuto tre premi di segmento per Kia Forte, Kia Optima e Kia Sportage. Tra i marchi che registrano un calo nel parametro di affidabilità, rispetto al sondaggio dello scorso anno, ci sono la statunitense Ford, che scende di ben 61 punti e Mercedes-Benz che cala di 45 punti.

Secondo quanto riportato nello studio del 2023, la categoria di infotainment continua ad essere la più problematica con una media di 49,9 PP100. J. D. Power scrive, infatti, che sei delle prime 10 aree problematiche dello studio sono legate all’infotainment, incluso il riconoscimento vocale integrato, Connettività Android Auto/Apple CarPlay e connettività di sistema Bluetooth integrata.