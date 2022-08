Pochi marchi hanno una storia così ricca come Maserati. Nel suo periodo di massimo splendore, i veicoli a motore del Tridente erano la scelta preferita in alternativa a Lamborghini e Ferrari. Tuttavia, a causa dei problemi di affidabilità degli ultimi anni, il marchio ora ha una scarsa reputazione e l’azienda, proprio per questo motivo, sta tentando di riguadagnare consensi.

Nasce così il programma Extra10 Warranty, una nuova speciale garanzia che punta ad ampliare la copertura dei componenti del gruppo propulsore (motore, cambio e trasmissione) fino al decimo anno di vita della vettura; il servizio, si aggiunge al programma di estensione di garanzia di 4° e 5° anno già in essere (Extended Warranty). Naturalmente sarà disponibile in tutto il mondo e non limitato solo ad alcune regioni, i possessori di Maserati potranno attivarlo a partire dal 1 ottobre.

Poiché il marchio spera di raggiungere ottimi volumi con la Grecale, è essenziale che Maserati assicuri ai potenziali clienti che i veicoli siano costruiti per durare. Tuttavia, come precisato, non sono solo i nuovi clienti a trarne vantaggio; anche gli attuali possessori di Maserati potranno attivare il programma e incrementare la propria garanzia. Extra10 Warranty prevede inoltre il servizio di ritiro e riconsegna oltre che all’auto di cortesia. Come fare? Semplice, recandosi presso un qualsiasi concessionario Maserati è possibile verificare l’idoneità della propria vettura e ricevere tutte le informazioni necessarie per l’attivazione del servizio. Il concessionario potrà, inoltre, illustrare tutti i servizi aggiuntivi che è possibile abbinare al programma di 10 anni.

Il potenziale successo futuro di Maserati dipende dalla sua capacità di cambiare la sua immagine travagliata. È promettente vedere il marchio ripone così tanta fiducia nei propri prodotti e, per il bene di Maserati, ci auguriamo che i consumatori prestino attenzione e le vendite migliorino. Oltre a Grecale, Maserati ha a listino due ulteriori SUV oltre alla sportivissima MC20.