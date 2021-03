Maserati MC20: le immagini dei test su neve a Livigno

Tra non molto dovrebbe esserci il suo debutto e la supercar del Tridente si appresta ad eseguire e portare a termine i consueti test su neve. Ovviamente, la nuova Maserati MC20 è in grado di raggiungere prestazioni eccezionali su strade e circuiti “normali”, ma riuscirà a raggiungere gli stessi risultati in condizioni ambientali e climatiche più difficoltose? Secondo quanto emerso dai test che la supercar sta effettuando in Valtellina, sembrerebbe che la Maserati MC20 stia affrontando ghiaccio e neve senza alcun problema.

Infatti, la stessa casa automobilistica del Tridente ha recentemente diffuso alcune immagini che mostrano la supercar mentre effettua alcune prove in condizioni tutt’altro che semplici, sia a livello di fondi che di temperature. Tuttavia, prima che il veicolo possa entrare in produzione, è necessario che affronti e superi tali ostacoli. Come accennato poc’anzi, la Maserati MC20 sta affrontando le prove invernali in Valtellina (e non in Lapponia) in una delle strutture più importanti presenti nel nostro Paese, ossia sulla pista del Ghiacciodromo di Livigno in provincia di Sondrio. La struttura, permette quindi di testare al massimo l’efficienza del veicolo, sotto ogni punto di vista tecnico.

Nello specifico, le prove invernali, sono necessarie per mettere alla prova la resistenza e l’efficienza di alcune componenti fondamentali e, quindi, la loro reazione alle basse temperature. L’avviamento del V6 Nettuno – in grado di erogare 630 CV – così come l’impianto di climatizzazione e i freni, sono solo alcuni degli elementi che necessitano di essere testati per comprendere al meglio le loro reazioni alle temperature più gelide. Per il momento, sono state diffuse solamente immagini che mostrano la Maserati MC20 con motore a benzina. Tuttavia, tra non molto i test invernali interesseranno anche la versione 100% elettrica, la quale rientra nei piani strategici della casa automobilistica del Tridente per il 2022. Infatti, proprio a partire dal 2022, l’azienda Maserati presenterà alcuni modelli di auto con variante a zero emissione.