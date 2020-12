Mastodonte EQC, la prima fatica elettrica di Mercedes

Senza dubbio entro qualche anno la categoria dei SUV elettrici sarà popolata di tanti interessanti modelli; le dimensioni importanti permettono di installare batterie di generose dimensioni, che se ben ottimizzate si traducono in una buona autonomia. Insieme a Matteo Valenza oggi scopriamo se Mercedes-Benz è riuscita nell’intento di realizzare un buon SUV elettrico, con il suo nuovo EQC elettrico rilasciato quest’anno.

Nata da una concept car svelata a Parigi nel 2016, la nuova EQC di Mercedes si pone come risposta ad altri SUV premium già presenti sul mercato a marchio Tesla, Jaguar e Audi. EQC sembra avere tutte le carte in regola per competere ad alti livelli, ma sarà davvero così? A giudicare dalle parole di Matteo nel video che vi riportiamo in calce, sembra che ci sia qualcosina da sistemare.

Partiamo dai dettagli tecnici: la nuova Mercedes EQC è lunga 476cm e pesa ben 2420 chilogrammi, un dato da tenere bene in considerazione, perché si riflette anche sulla tenuta di strada e in generale il comportamento dell’auto durante la marcia. L’imponente batteria installata da 80 kWh sembrerebbe sufficiente ad assicurare una buona autonomia, ma a causa del peso così elevato i consumi energetici sono davvero alti, per cui l’auto offre un’autonomia WLTP di appena 414 km, che in un utilizzo reale sono purtroppo molti meno, Matteo ipotizza addirittura 200 km nel video. Senza alcun dubbio questo aspetto tecnico limiterà molto le vendite di questo modello, oltre al prezzo decisamente proibitivo: Mercedes EQC ha un prezzo di partenza di ben 78.000 €, che può salire in base alle dotazioni richieste.

Durante la prova di guida su strada, Matteo ha subito sottolineato come l’auto sia molto scattante – grazie ai due motori elettrici che dispongono di una potenza combinata di 408 cavalli – e ben regolata a livello di sospensioni, al fine di assicurare un viaggio comodo e rilassante. Il peso elevato dell’auto però si traduce in spazi di frenata sopra la media, un aspetto che non è piaciuto molto.

Per scoprire tutti i dettagli lussuosi della nuova Mercedes-Benz EQC, godetevi questo nuovo video di Matteo Valenza.