Mate Rimac sfreccia sullo sterrato con una Nevera da 1888 cavalli

Qualche giorno fa Rimac ha annunciato l’inizio dei lavori di costruzione del suo nuovo quartier generale a Zagabria, che permetterà alla compagnia croata di diventare un grosso produttore di motori elettrici e batterie; per commemorare l’inizio dei lavori, il capo della compagnia Mate Rimac ha voluto giocare con una Rimac Nevera da 1888 cavalli all’interno del cantiere, dove ovviamente sassi e fango non potevano mancare, ma non vi preoccupate, l’auto era comunque destinata ad essere utilizzata in un crash test.

“Solo 10 anni fa questa compagnia era fatta solo da me e dal mio garage, e dai miei pensieri sulla mobilità elettrica ad alte prestazioni. Oggi siamo a un punto in cui abbiamo bisogno di costruire un nuovo polo produttivo, la nostra nuova casa in Croazia, è questo che deve diventare il nuovo Rimac Campus.”

Quando il nuovo quartier generale di Rimac aprirà i battenti nel 2023 sarà composto da due edifici separati, uno per la ricerca e sviluppo, l’altro per l’effettiva produzione. Ospiterà più di 2500 dipendenti e offrirà una lunghissima lista di servizi che renderanno il posto assolutamente unico e spettacolare.

Il campus, progettato dallo studio di architettura croato 3LHD, sarà dotato di un suo tracciato interno, una struttura dedicata alla produzione e ai test sulle batterie, un centro di comando, diversi ambienti dedicati al relax dei dipendenti, un ristorante, una palestra, una sala giochi, uno showroom, un museo, un asilo per i bambini dei dipendenti e persino dei “pod” dove i visitatori possono passare la notte. Nonostante si tratti di un’area di dimensioni davvero importanti, il progetto è stato realizzato in modo da sposarsi al meglio con l’ambiente circostante, anche grazie a un giardino sul tetto di uno dei palazzi, una “palude urbana” e un parco con animali da fattoria.

In attesa che il nuovo quartier generale di Rimac sia pronto, godetevi il video della potentissima Nevera che sfreccia sui sentieri sterrati del cantiere.