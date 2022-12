Mate.SUV è la nuova creazione, ispirata alla cultura ciclistica danese e progettata in Germania da Mate e dallo studio Zanzotti Industrial Design, che mira a cambiare il modo in cui i cittadini si muovono. Ci troviamo, dunque, davanti ad una cargo bike riprogettata come l’alternativa perfetta all’auto, un mezzo che consente di risparmiare, evitare la congestione stradale ma, sopratutto, a zero emissioni di CO2.

Come dichiara l’azienda, il Mate SUV è dotato di un potente motore mid-drive da 250 w con pedalata assistita che consente di evitare sforzi eccessivi, è in grado di coprire fino a 100 km con una singola carica ed ha una velocità massima di 25 km/h.

A contraddistinguere il design della cargo bike elettrica è senza dubbio la sua struttura modulare che, in base alle esigenze di ciascun utente, può essere arricchita con alcune opzioni extra. Tra questi, la possibilità di scegliere gli pneumatici fuoristrada o l’esclusiva tecnologia MATE Wing che rendono il Mate SUV molto più versatile. Per i giorni di pioggia non manca un’apposita copertura antipioggia protettiva opzionale.

La massima sicurezza è inoltre garantita grazie alla presenza di materiali ammortizzanti e un telaio in alluminio che mirano a proteggere tutti i passeggeri da eventuali urti. Tuttavia, la presenza di luci posteriori e anteriori integrate e di una barra luminosa a LED garantisce un’adeguata luminosità anche nelle ore più buie. Un tocco finale viene dato dalla possibilità di personalizzare la cargo bike con una serie di funzioni intelligenti accessibili direttamente tramite lo smartphone. Dotato di connettività 4G, il veicolo permette infatti di controllo l’autonomia della batteria e di pianificazione il percorso.

Per gli utenti interessati, nei nostri mercati dell’UE e nel Regno Unito, l’azienda ha già aperto i preordini per 49 euro. Il costo complessivo del Mate SUV è invece di circa 6.499 euro. Secondo quanto diffuso, nel Q2 del 2023 dovrebbe giù essere disponibile il configuratore online mentre per le consegne si dovrà attendere il prossimo autunno.