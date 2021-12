Max Biaggi a 455 km/h in sella alla Voxan Wattman

Lo sviluppo di nuove tecnologie passa anche dalla ricerca di record sempre più alti, e lo sa bene Max Biaggi, l’ex campione della Moto GP che da qualche anno a questa parte sta segnando record su record in sella alla moto elettrica Voxan Wattman, realizzata dalla francese Venturi Automobiles.

Qualche giorno fa il pilota romano è volato negli Stati Uniti, per la precisione fino al Kennedy Space Center di Cape Canaveral, dove ha avuto modo di lanciare la Voxan Wattman a velocità davvero pazzesche nella suggestiva location famosa per essere uno dei più importanti centri spaziali della NASA.

A bordo della Voxan Wattman, Biaggi ha conquistato il nuovo record di velocità su una moto da meno di 300 kg, dopo aver registrato quello per moto con peso superiore a 300 kg circa un anno fa: il record ufficiale è di 455,73 km/h, velocità che viene ottenuta facendo la media su due passaggi sul chilometro lanciato, da effettuare a due ore di distanza l’uno dall’altro, anche se durante i lanci l’effettiva velocità registrata – ma non valida per il record ufficiale Fim – è stata di 470,24 km/h. Voxan e Biaggi però non si sono fermati, e hanno colto l’occasione per registrare altri record, come quello ottenuto dopo aver smontato le carene dalla Wattman e averla lanciata a 369,62 km/h. In totale, Max e la Voxan Wattman hanno raccolto ben 10 record in diverse categorie in appena 5 giorni di prove, e ad oggi il totale dei record conquistati da questo duo è di ben 21.

Gildo Pastor, presidente di Venturi, ha parlato dei risultati ottenuti dal team, sottolineando come in meno di un anno il peso della moto sia sensibilmente diminuito, aumentando invece la potenza erogata e la stabilità generale; ha concluso poi congratulandosi con tutto il team e con il pilota per il lavoro svolto, che contribuirà allo sviluppo di una mobilità sostenibile.