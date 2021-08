Maxi rottamazione con Hyundai: bonus raddoppiato ad agosto

Il produttore coreano è da sempre molto attento all’ambiente e alle esigenze dei suoi clienti e con questa nuova iniziativa conferma l’impegno preso ormai da diversi anni. Per il mese di agosto, Hyundai ha deciso di attivare la campagna “maxi rottamazione” che offre sino a 6.800 euro di vantaggi per tutti coloro che decidono di rottamare un’auto con più di 10 anni.

Il bonus di Hyundai è naturalmente cumulabile a quello statale e applicabile a tutti i veicoli attualmente disponibili: dalla più piccola i10 fino al crossover compatto Kona. Due vetture che abbiamo avuto la possibilità di provare, rispettivamente con alimentazione a GPL e ibrida, e che presto troverete le prove anche su MotorLabs.

Inclusa nell’offerta anche la nuova Bayon, il SUV più recente del produttore coreano. Per aderire all’iniziativa, il veicolo da rottamare deve essere stato immatricolato prima del 31/12/2010. Chi possiede già una Hyundai avrà inoltre il diritto al “Voucher Loyality”, uno sconto di 750 euro in base al modello scelto. Coloro che decideranno di cambiare la propria auto tramite il programma potranno scegliere se abbinare il pagamento ad una formula di finanziamento personalizzato.

Secondo un rapporto di UNRAE del 2020, il parco circolante italiano ha un’età media di 11 anni; in altre parole, la strategia di Hyundai potrebbe essere decisamente interessante per moltissimi utenti della strada. Nel concreto, una Kona Hybrid in allestimento XLine riceverà uno sconto da Hyundai di poco più di 6mila euro, mentre una più compatta i30 in allestimento NLine potrà sfiorare i 7mila euro. Non è la prima volta che Hyundai attiva strategie commerciali di questo tipo, già lo scorso luglio si era mossa per una formula del tutto analoga. C’è da precisare che il produttore non è l’unico ad aver intrapreso questa strada, sconti aggiuntivi cumulabili a quelli statali sono previsti anche da ulteriori marchi come, ad esempio, Peugeot e KIA.