Non è la prima volta che sentiamo parlare dei carburanti sintetici, già nei mesi scorsi infatti abbiamo pubblicato diversi approfondimenti a riguardo e sebbene il settore sembri in lenta evoluzione, Mazda ha recentemente mostrato un interessante caso d’uso. Utilizzando una MX-5 ND 2.0 184 cavalli in abbinamento a diversi litri di carburante sintentico Sustain, creato di Coryton, è riuscita a guidare la piccola Miata per oltre 1.500 km giungendo nei principali circiuiti dell’Inghilterra; da Oulton Park a Knockhill, passando da Anglesey Circuit e Kirkistown. L’obiettivo del produttore è quello di evidenziare come, attraverso molte tecnologie diverse, si possa ridurre le emissioni di CO2 di ogni auto.

Come Toyota, Mazda vuole adottare un approccio multi-soluzione per attaccare la crisi climatica. Questo significa impiegare veicoli ibridi leggeri come l’ibrido MHEV, veicoli completamente elettrici come l’MX-30, ibridi plug-in come il CX-60 PHEV e persino auto alimentate da SPCCI (e-Skyactiv X Spark Controlled Compression Ignition) come Mazda 3 e CX-30. I combustibili sintetici sostenibili e privi di fossili saranno un anello cruciale di questa catena. Secondo David Richardson, direttore di Coryton, il progetto dimostra come i carburanti sostenibili drop-in siano ora pronti per le auto stradali di tutti i giorni con motori a combustione interna.

Coryton è un fornitore leader di carburanti “personalizzati”, producendo 4.000 miscele uniche all’anno per tutte le applicazioni disponibili sul mercato, dai motori a reazione alle auto da corsa. La MX-5, come abbiamo accennato nelle nostre prove, è una vettura efficiente e al tempo stesso divertente; anche se gli appassionati temono che si possa arrivare ad una sorta di elettrificazione con la prossima generazione, l’adozione di carburante sintetico potrebbe scongiurare questo aspetto e consentire la presenza di un mero motore endotermico. In ogni caso Mazda ha recentemente rivelato che investirà oltre 11 milioni di dollari nella produzione di veicoli elettrici in tutto il mondo, poiché l’attuale l’MX-30 non è sufficiente per offrire un ricco portfolio agli affezionati del marchio che desiderano comunque una vettura a batteria.