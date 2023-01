L’approccio della giapponese Mazda all’elettrificazione è sicuramente particolare, forse unico nel suo genere almeno per il momento: la Mazda MX-30 ha sorpreso un po’ tutti arrivando sul mercato con un pacco batterie sorprendentemente piccolo, 35.5 kWh e addirittura sulla versione 2023 la batteria sarà ulteriormente dimezzata. Nonostante il piccolo accumulatore da 17.8 kWh il range totale dell’auto dovrebbe superare i 600 km, questo grazie al piccolo motore rotativo che Mazda ha deciso di integrare sotto al cofano per svolgere la funzione di generatore di corrente.

Si chiama Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV, dove la R sta a indicare “Rotary” per sottolineare la presenza di un motore rotativo: piccolo e compatto, questo motore è alimentato da un serbatoio da 50 litri posizionato nella parte anteriore dell’auto, sufficiente a garantire una percorrenza chilometrica importante e consumi ridottissimi. Secondo i primi dati forniti, il piccolo motore rotativo sarebbe in grado di fornire al motore elettrico corrente per percorrere circa 100 km bruciando appena 1 litro di benzina, con emissioni di CO2 che si avvicinano molto a quelle di un’auto elettrica pura, appena 21 g/km.

Il piccolo motore rotativo è realizzato con una camera di combustione da 0.83 litri e produce 74 cavalli (55 kW) e 116 Nm di coppia con un sistema a iniezione diretta con una compressione di 11.9:1, così da migliorare l’efficienza energetica.

Grazie alle sue dimensioni ridotte il motore rotativo emette pochissime vibrazioni e opera in modo molto silenzioso, e tutto questo non fa altro che migliorare l’esperienza di guida: nonostante su quest’auto sia presente un motore a combustione, i primi test di guida affermano che l’esperienza a bordo è in tutto e per tutto paragonabile a quella sulla MX-30 completamente elettrica che abbiamo testato qualche tempo fa.

La nuova MX-30 offrirà anche la possibilità di ricaricare il pacco batterie alla colonnina utilizzando sistemi di ricarica rapida in corrente continua: serviranno circa 25 minuti per riportare il pacco batteria dal 20 all’80% di carica collegandosi a colonnine da 36 kW di potenza o più. Utilizzando invece la corrente alternata, il tempo di ricarica sale a 1 ora e 40 minuti.

Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV sarà venduta in Europa a partire dai primi giorni di febbraio a un prezzo di partenza di 38.150 €.