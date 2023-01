Nelle ultime settimane si è parlato molto spesso di motori rotativi dopo l’annuncio da parte di Mazda della nuova MX-30 R-EV, la nuova versione del crossover elettrico Mazda che nel 2023 sarà dotata di un piccolo motore rotativo da utilizzare come sistema di ricarica “on-board” per le batterie dell’auto; si tratta di una soluzione tecnicamente molto interessante e potenzialmente molto efficiente dal punto di vista energetico, ne abbiamo parlato più nel dettaglio in questo articolo.

In una recente intervista rilasciata ad Autocar, Yoshiaki Noguchi della divisione ‘Powertrain developement’ (sviluppo di motori, ndr) di Mazda ha fatto affermazioni che faranno sognare tutti gli appassionati del motore rotativo, specialmente applicato alle auto sportive:

“Il rotativo è il nostro simbolo. E’ un sogno degli ingegneri di Mazda, quello di avere di nuovo un’auto sportiva con motore rotativo, ma ora non è il momento giusto. Quando la situazione sarà migliorata drasticamente, potremo ripensare a questo sogno.”

Le parole di Noguchi non potrebbero essere più chiare: al momento la compagnia giapponese deve concentrarsi sul tema dell‘elettrificazione, ambito in cui – un po’ come le altre maggiori aziende giapponesi – è un po’ in ritardo sulla concorrenza, e solo una volta che avrà raggiunto il suo obiettivo prefissato per il 2030, cioè quello di avere tra il 25 e il 40% delle vendite rappresentate esclusivamente da auto elettriche, si potrà tornare a pensare al sogno dell’auto sportiva con motore rotativo.

Quel che è certo, è che l’esperimento sulla MX-30 R-EV è un primo passo nella giusta direzione: Mazda sta lavorando per ridurre il peso del motore grazie ad elementi in alluminio, inoltre ha aumentato il rapporto di compressione fino a 11.9:1, ha utilizzato degli apex seal più spessi e resistenti, e ha applicato una nuova finitura per migliorare l’efficienza del motore.

“Ci sono tre grandi sfide quando si parla di motore rotativo. Innanzitutto deve essere economico. Allo stesso tempo dovrà essere leggero, per migliorare l’autonomia. Infine dovrà essere affidabile.”

Appassionati di auto sportive e di motore rotativo, non disperate, Mazda pensa anche a voi.