Mazda RX-10 Vision Longtail : l’hypercar da 1.030 CV realizzata da un designer

Il designer Maximilian Schneider presenta la sua inedita versione della Mazda RX-10 Vision Longtail. La Mazda RX-Vision è stata presentata al Tokyo Motor Show 2015, dandoci la speranza che un giorno la casa automobilistica giapponese possa costruire una nuova auto sportiva come successore della RX-8. Ciò, nel frattempo, ha però spinto gli artisti a immaginare come potrebbe essere una nuova auto ad alte prestazioni con motore rotativo.

Schneider è un designer esterno di Mitsubishi Motors Japan e ha creato la RX-10 Vision Longtail come hypercar halo per la casa automobilistica giapponese, che potrebbe essere prodotta in serie così come un’auto da corsa per la prossima class Hypercar di Le Mans.

Come si riferisce nella descrizione delle immagini pubblicate sull’ account Instagram del designer , si tratta di un’auto a idrogeno con un motore turbo a 3 cilindri da 2,3 litri con 780 CV , accompagnato da due motori elettrici a trazione anteriore da 125 CV ciascuno. Ciò fornisce un totale di 1.030 CV che spingono la vettura da 1450 kg a una velocità massima di 265 mph (427 km / h). Schneider ha inoltre dichiarato che sarebbe dunque in grado di passare a 100 km/h in appena 2,5 secondi con una velocità massima di 427 km/h.

Filosofia Kodo. Poiché la RX-10 Vision Longtail ha il motore montato nella parte posteriore, adotta un profilo a motore centrale. Davanti mostra passaruota sinuosi, una serie di fari a LED e la riconoscibile griglia di Mazda. La parte posteriore del concept è decisamente più intrigante, e risulta essere piuttosto simile alla McLaren F1 GTR Longtail. Il modello realizzato dal designer mantiene inoltre le linee principali degli ultimi modelli a marchio Mazda.