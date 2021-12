Mazda svela la MX-5 2022, arriva il Kinematic Posture Control

Mazda ha da poco presentato la versione 2022 della sua amatissima MX-5 – o Miata, per tanti appassionati, e anche se dal punto di vista estetico l’auto potrebbe sembrare identica all’attuale versione, la compagnia giapponese promette prestazioni migliorate grazie a pochi ma mirati aggiornamenti.

La novità più importante introdotta da Mazda sulla nuova MX-5 2022 è senza dubbio la tecnologia Kinematic Posture Control (KPC), un sistema in grado di determinare in tempo reale le condizioni della strada mentre si affronta una curva, e di migliorare la risposta dell’auto per dare maggior stabilità: per farlo, il sistema rileva in modo costante la velocità a cui stanno girando le 4 ruote, ed effettua in tempo reale i calcoli necessari per migliorare l’aderenza dell’auto.

Mazda afferma che il sistema Kinematic Posture Control è in grado di migliorare l’aderenza dell’auto anche in fase di frenata, e va a toccare leggermente il freno della ruota posteriore interna durante le curve ad alta velocità, quando viene rilevata una grande forza G. Grazie a tutti questi interventi, la nuova Mazda MX-5 2022 è in grado di affrontare curve a velocità ancora più alte delle generazioni precedenti.

Ad oggi in Italia la Mazda MX-5 viene proposta in una versione entry level con motore benzina da 1.5 litri in grado di erogare 132 cavalli, o in una versione più potente da 2.0 litri di cilindrata e 184 cavalli di potenza; secondo alcune voci, con l’arrivo della versione 2022 della MX-5 il motore da 1.5 litri potrebbe salutarci, lasciando campo libero al solo motore 2.0 aspirato.

Per quanto riguarda le novità estetiche, Mazda ha presentato il nuovo colore di carrozzeria Platinum Quartz Metallic, e un nuovo rivestimento in pelle nappa per gli interni chiamato Terracotta; per il momento questi nuovi allestimenti non sono stati confermati sul mercato europeo, e di conseguenza italiano, ma ci aspettiamo novità nel breve periodo.

Il prezzo ufficiale della nuova Mazda MX-5 non è ancora stato annunciato.