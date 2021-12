Mazda2 Hybrid è ordinabile: ecco il listino prezzi

Nel corso dei primi mesi del 2022 arriverà nelle concessionarie italiane la nuova Mazda2 Hybrid. La versione ibrida della segmento B di casa Mazda non ha nulla a che vedere con l’attuale Mazda2. Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con Toyota ed è basato sulla Toyota Yaris, una delle ibride più vendute in assoluto sul mercato italiano e da cui riprende tutto il comparto tecnico ed anche alcuni elementi di design.

La nuova Mazda2 Hybrid si prepara a fare il suo debutto commerciale in Italia con un listino che comprenderà tre diversi allestimenti. Gli ordini della nuova ibrida sono aperti. La nuova ibrida di Mazda sarà disponibile nelle versioni Pure, Agile e Select. Il modello “base”, la Mazda2 Hybrid Pure, potrà già contare su di una dotazione di serie di buon livello comprendente il display da 7 pollici per l’infotainment, con Android Auto e CarPlay, il clima automatico, il cruise control adattivo ed altri ADAS come il riconoscimento della segnaletica stradale e il mantenimento della careggiata.

Per acquistare la nuova Mazda2 Hybrid serviranno 20.300 euro, prezzo relativo alla versione base Pure. Gli allestimenti Agile e Select saranno ordinabili, rispettivamente a 22.350 euro e 25.900 euro. La versione Agile aggiunge il volante ed il pomello del cambio in pelle, la retrocamera e il monitor da 8 pollici per infotainment. Con la top di gamma Select ci sono i cerchi da 16, i fari full LED, il clima bizona ed i sensori di parcheggio.

La nuova Mazda2 Hybrid arriverà sul mercato in un’unica configurazione. La city car ibrida potrà contare, infatti, sul motore Full Hybrid da 116 CV di potenza in grado di garantire uno 0-100 km/ di 9,7 secondi, una velocità di punta di 175 km/h ed un consumo di 3,8-4 l/100 km