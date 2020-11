McLaren 620R, la GT4 stradale in serie limitata arriva in concessionario

Presentata verso la fine dello scorso anno, la nuova GT4 stradale del marchio di Woking appartenente alla gamma Sport Series atterra finalmente anche nel concessionario meneghino. Derivata dalla vettura da corsa 570S GT4, il 620R adotta un propulsore V8 biturbo da 3,8 litri e 620 CV.

McLaren 620R rappresenta sostanzialmente un performante coupé in grado di raggiungere i 322 Km/h di velocità massima, coprire lo scatto da 0-100 in appena 2,9 secondi e quello da 0-200 in poco più di 8 secondi. Il motore, che conferisce la potenza sull’asse posteriore della macchina, è coadiuvato ad un cambio automatico a 7 rapporti Seamless Shift Gearbox (SSG) con tecnologia Inertia Push, capace quest’ultima di convertire l’energia del volano accumulata in un boost momentaneo. Nonostante lo spirito puramente pistaiolo, 620R è utilizzabile con differenti modalità di guida tra cui una, più sportiva, in grado di coinvolgere più dinamicamente il pilota riducendo il tempo necessario al cambio di marcia.

Come tutte le supercar che si rispettino, anche McLaren 620R adotta un telaio derivato dal mondo delle corse automobilistiche realizzato quindi con una monoscocca in fibra di carbonio dal peso contenuto. L’assetto è caratterizzato da ammortizzatori a doppio cursore regolabili, capaci di offrire un livello di personalizzazione di 32 livelli e adattabili quindi a qualsiasi tipologia di utilizzo e ambiente.

Ad assicurare precise e granitiche staccate sono presenti, infine, gomme semi-slick Pirelli P Zero Trofeo R e un impianto frenante con dischi freno carbo cercamici, da 390mm di diametro sull’anteriore e da 380mm sul posteriore, con pinze freno in alluminio forgiato. A completare il pacchetto, McLaren 620R dispone di alcuni vistosi ed essenziali elementi aerodinamici derivati direttamente dal mondo GT4; più in particolare un alettone posteriore regolabile in fibra di carbonio e numerose appendici aerodinamiche che rendono la supercar tanto veloce quanto accattivante.

Dichiarata con un peso a secco di 1.282 Kg, i progettisti di McLaren per raggiungere tale risultato sono stati costretti ad eliminare tutti quegli elementi ritenuti superflui per una vettura di questa categoria, come ad esempio: aria condizionata, infotainment e impianto audio. I clienti più esigenti che non desiderano rinunciare al comfort possono richiedere l’installazione senza costi aggiuntivi.

Prezzo e versioni

Disponibile all’acquisto in solo 225 esemplari, McLaren 620R ha un prezzo di partenza di 250mila Euro. Qualora le prestazioni offerte non fossero sufficienti il produttore britannico, con il programma MSO (McLaren Special Operation), propone il pacchetto “R-Pack” alla modica cifra di 30mila Euro. Il kit, capace di enfatizzare ulteriormente il carattere dinamico della macchina, comprende elementi di fibra di carbonio per la carrozzeria e uno scarico sportivo in titanio.