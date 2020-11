McLaren presenta un Super Garage da 13 milioni di euro, con penthouse annessa

La casa automobilistica inglese, specializzata nella produzione di auto sportive ad alte prestazioni, è al lavoro per portare a termine un nuovo progetto. McLaren presenta un Super Garage, progettato con la collaborazione del Pendry Residences West Hollywood, tanto grande quanto costoso, motivo per il quale la proposta sarà rivolta ai clienti più facoltosi delle due società.

Dunque, dalla nuova partnership dovrebbe nascere Terrace Estate 608, nonché un attico di lusso, decisamente molto esclusivo e, nel piano sottostante, verrà realizzato un grande garage dalle dimensioni di circa 160 metri quadrati. Soprannominato “The Show Room“, il garage – all’interno del quale è stato progettato anche un bagno – potrà ospitare al massimo cinque diverse auto. Inoltre, sembrerebbe che il locale in questione potrà essere personalizzato dallo stesso acquirente.

La società avrebbe affermato che questo include “l’opzione per creare il garage McLaren definitivo progettato da EYRC Architecture in collaborazione con McLaren Automotive”. Anche se il “Super Garage” sarà personalizzabile, i rendering suggeriscono che, alcune aree all’interno del locale, sono state già predisposte per ospitare determinati spazi. Infatti, è possibile notare la presenza di alcuni piedistalli circolari dedicati all’esposizione della collezione di auto. Inoltre, sarà presente anche un’area dedicata all’intrattenimento con un elegante zona bar.

Il Super Garage McLaren è collegato ad un’ampia abitazione – che si può raggiugere utilizzando un ascensore privato – che si estende su una superficie di 280 metri quadrati. L’appartamento dispone di tre camere da letto, tre bagni (di cui uno di servizio) e una magnifica terrazza esterna di circa 20 metri quadrati.

La residenza e il Super Garage McLaren, verranno venduti insieme al prezzo di 16 milioni di dollari (circa 13,5 milioni di euro). Dunque, la cifra è decisamente molto alta tuttavia, il facoltoso cliente che deciderà di acquistare il pacchetto proposto dalla casa automobilistica inglese, riceverà in noleggio – per un anno – anche la spettacolare McLaren 765LT. In merito a questo “piccolo omaggio” la McLaren ha affermato che:

“Con solo 765 disponibili a livello globale e la distribuzione di quest’anno già completamente esaurita, l’accesso a questo modello è davvero straordinario e un’opportunità esclusiva per un appassionato di auto di aggiungere qualcosa di molto speciale per la loro collezione. “

La vettura proposta in noleggio, insieme all’acquisto del Super Garage McLaren, riesce a raggiungere prestazioni formidabili. La McLaren 765LT è infatti alimentata da un motore V8 biturbo da 4.0 litri in grado di erogare una potenza di 765 CV a 7.500 giri e una coppia di 800 Nm a 5.500 giri. Grazie a tali caratteristiche tecniche, l’auto può effettuare uno scatto da 0 a 100 km/h in poco più di 7 secondi ed in grado di raggiungere una velocità massimo di 330 km/h.