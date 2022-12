Avete mai sentito parlare della McMurtry Spéirling? La piccola hypercar elettrica ha fatto la sua prima apparizione pubblica alla scorsa edizione del Goodwood Festival of Speed, dove ha fatto segnare il record del mondo nella gara in salita, con un tempo di 39.08 secondi.

I ragazzi di carwow sono stati invitati a testare la particolare hypercar elettrica e non hanno perso occasione per far segnare qualche record di velocità, ma prima di raccontarvi questi dettagli parliamo un pochino più nel dettaglio dell’auto: la Spéirling è dotata di 2 motori elettrici per una potenza totale di 746 kW, pari a 1000 cavalli, e ha un peso di circa 1000 kg – questo dona all’auto un rapporto peso/potenza assolutamente pazzesco. Per scaricare a terra tutta questa potenza nel modo più efficiente possibile, la McMurtry Spéirling è stata dotata di un sistema che può aumentare il carico aerodinamico fino a 2000 kg tramite l’utilizzo di 2 ventole attivate elettricamente: alla massima velocità, queste ventole servono a incollare l’auto all’asfalto e producono ben 120 dB di rumore.. che non si dica che le auto elettriche sono tutte silenziose!

Torniamo ai test condotti da carwow: il primo, semplicissimo test eseguito è stato uno scatto da 0 a 60 miglia orarie (96 km/h) coperto in 2.27 secondi su asfalto umido, ma questo è solo l’inizio. Lo scatto successivo ha fatto segnare 2.09 secondi sul cronometro, mentre il quarto di miglio (402 metri) è stato coperto in 8.64 secondi, una minuscola frazione di secondo in più rispetto al record della Rimac Nevera.

Non soddisfatti dei risultati ottenuti su asfalto umido, i test si sono spostati all’Autodromo di Silverstone, dove un camion speciale ha asciugato la pista prima dei test, cambiando completamente la risposta dell’auto: 1.4 secondi per lo scatto da 0 a 60 miglia orarie, e il quarto di miglio coperto in 7.97 secondi dopo un paio di tentativi, numeri assolutamente impressionanti, ancor di più se si considera che la piccola hypercar è stata limitata a 241 km/h di velocità massima per questi test, quando in realtà ha modo di superare tranquillamente i 300 km/h una volta sbloccata completamente.