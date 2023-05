La commercializzazione di auto elettriche è in continua crescita e, a questo proposito, non si può negare la popolarità dei modelli Tesla. Il produttore statunitense di veicoli elettrici ha dovuto eseguire una serie di riduzioni dei prezzi in tutto il mondo per mantenere la domanda a un ritmo simile alla sua maggiore capacità produttiva. Tuttavia, rispetto ad altri marchi di lusso, le auto di Tesla tendono a mantenere meglio il loro valore, nonostante le notevoli riduzioni di prezzo.

A confermarlo è il rapporto pubblicato da Recurrent, che evidenzia che nonostante le cinque riduzioni di prezzo delle proposte di Tesla, i modelli mantengono ancora il loro valore meglio della maggior parte delle altre auto di lusso. I modelli elettrici utilizzati nello studio sono circa una decina e includono modelli commercializzati anche in Europa. Più in dettaglio, il grafico evidenzia il mantenimento del prezzo di alcune auto dopo tre anni di utilizzo; le Tesla, di qualsiasi segmento, perdono in media un massimo del 15% del proprio valore. Un vero e proprio record.

A far meglio troviamo solo Porsche Macan 2020 che si ferma al 5%, forse complice l’annuncio dell’arrivo di una versione completamente elettrica che potrebbe non piacere a tutti. A perdere maggiormente valore nel medesimo segmento di alimentazione troviamo Porsche Taycan e Audi e-Tron, due berline a batteria che condividono telaio, propulsore e ulteriori elementi. Fanalino di coda invece Mercedes Classe S, l’ammiraglia tedesca che verrà pensionata nei prossimi anni dall’attuale EQS.

Lo studio, come anticipato, riguarda esclusivamente il mercato americano ma considerato il grado di interesse registrato da Tesla, con le sue Model 3 e Model Y, a livello globale crediamo che la situazione possa riproposi anche in altre parti del mondo.