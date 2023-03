Google potrebbe presto essere al centro della maggior parte dei sistemi di intrattenimento, tuttavia, la società punta ad un utilizzo più responsabile e, proprio a tal fine, Google ha depositato un brevetto per una tecnologia che disabiliterebbe tutte le funzionalità ausiliarie sui dispositivi intelligenti durante la guida che non sono essenziali per la navigazione.

Il brevetto, scovato da Autovolution, cita l’intera gamma di dispositivi intelligenti che utilizziamo nella vita di tutti i giorni, inclusi occhiali intelligenti, smartwatch e simili. I pericoli alla guida sono sempre numerosi così come le distrazioni, pertanto la società reputa necessario un giro di vite per evitare che le situazioni possano moltiplicarsi.

Ma come funziona? Semplice, con un blocco in grado di comprendere e rilevare se un accessorio è utilizzato mentre si è alla guida di auto o di una più semplice bicicletta. Attualmente, molti dispositivi come smartphone e smartwatch hanno una modalità di guida che silenzia le distrazioni, ma sono opzionali. Se la funzione è attivata in fabbrica, può essere disattivata dall’utente. Il brevetto di Google, come lo interpretiamo, incorpora la funzione nel processore del sistema di intrattenimento in modo che possa utilizzare più sensori e possa essere disattivata solo per istanza in caso di falso positivo.

Come anticipato, esistono già tecnologie simili anche se -a nostro parere- sono estremamente poco precise; se avete un iPhone con il sistema di guida attiva avrete sicuramente notato che non esiste distinzione tra l’essere alla guida di un veicolo o esserne un passeggero. Semplicemente il sistema non è in grado di rilevare precisamente le posizioni: potrebbe sembrare una sciocchezza, ma immaginate di essere a bordo di un Uber, voler cercare qualche informazione e non riuscirsi velocemente a causa di un sistema impreciso che vi immagina alla guida.