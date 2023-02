I restyling saranno sempre più un lontano ricordo, un po’ come andare a fare benzina. Questa è l’idea del CEO di Volvo, Björn Annwall. Recentemente intervistato da CarExpert, Annwall ha affermato che la pratica di effettuare un restyling estetico per prolungare la vita di un modello di auto, sarà presto sostituita dalla più utile e allettante proposta di effettuare un aggiornamento dei software.

Secondo il CEO della casa scandinava, i lifting al cervello, saranno più importanti dei ritocchini estetici. Oltre la sostanza, in questa affermazione c’è anche un gioco di parole, comprensibile se teniamo conto che in inglese i restyling delle auto vengono chiamati “facelift”, e Annwall gioca con l’assonanza, definendo gli aggiornamenti dei software, dei “brainlift”.

È opinione di Volvo, che il consumatore in futuro sarà molto più interessato a poter aggiornare il proprio veicolo con nuove funzionalità sempre al passo coi tempi (la tecnologia evolve molto più velocemente del gusto estetico), che non a cambiarlo per una versione leggermente diversa esteticamente. Questo non significa che le auto non subiranno delle modifiche, ma saranno probabilmente meno frequenti, dettaglio che permetterà alle case costruttrici anche qualche risparmio, non dovendo aggiornare le catene di produzione e non dovendo riprogettare alcuni parti della carrozzeria o i gruppi ottici, ad esempio.

Inoltre gli aggiornamenti software saranno sempre di facile fruizione da parte del cliente, trattandosi di aggiornamenti OTA (over-the-air), quindi scaricabili comodamente dal garage di casa.



Parlando di optional invece, Volvo fa sapere che non seguirà la strada di altri marchi come BMW e Mercedes-Benz, che hanno optato per dei servizi accessori in abbonamento. Semmai rilasceranno degli aggiornamenti a pagamento, ma senza costi mensili. È ovvio che questa serie di informazioni e strategie riguarderanno i futuri modelli totalmente elettrici, che dovrebbero diventare il 100% dell’offerta Volvo entro il 2030. Infatti dopo la EX90, a breve arriverà sul mercato, probabilmente entro giugno, la compatta EX30.