Mercato auto Italia 2021, crollo delle immatricolazioni ad agosto

Purtroppo, il mercato auto 2021 – in Italia – continua ad affrontare un periodo molto difficile. Infatti, nel mese di agosto, è stato registrato una evidente diminuzione delle immatricolazioni. Nello specifico, sono state solamente 64.689 le auto immatricolare. Dunque si parla di un calo che raggiunge il -27,3% rispetto al mese di agosto dello scorso anno, periodo in cui – grazie agli incentivi – erano state immatricolate ben 88.973 auto, numeri molto vicini a quelli del 2019 (89.710 immatricolazioni).

Secondo i dati raccolti dall’Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, durante i primi 8 mesi del 2021, sono stati immatricolati circa 216 mila veicoli in meno rispetto all’anno precedente, ciò significa che vi è stata una flessione pari a quasi il 20%. Purtroppo, la situazione potrebbe non cambiare, soprattutto a seguito dell’esaurimento dell’Ecobonus erogato dal Decreto Legge Sostegni bis destinato all’acquisto di veicoli elettrici e ibridi Plug-in. Dunque, questo determinerà – molto probabilmente – una ulteriore frenata delle vendite di auto elettriche. A riguardo, lo stesso presidente UNRAE, Michele Crisci, avrebbe affermato quanto segue:

Una situazione paradossale perché, come è noto, con l’esaurirsi dell’Ecobonus rimangono inutilizzabili i fondi complementari stanziati per finanziare l’Extrabonus. In questo modo si sta di fatto bloccando l’acquisto dei veicoli più in linea con gli impegni del PNRR di accelerare il percorso di decarbonizzazione dei trasporti e lo svecchiamento dell’obsoleto parco circolante italiano. La soluzione è un immediato rifinanziamento dell’Ecobonus per le fasce 0-20 e 21-60 g/Km CO2 attraverso un qualsiasi veicolo normativo disponibile in tempi brevi, oppure, in via emergenziale, con un trasferimento parziale nell’Ecobonus delle risorse ferme nell’Extrabonus, facendo così ripartire immediatamente il meccanismo degli incentivi e rilanciando le vendite delle auto elettriche pure e ibride plug-in.

Dunque, UNRAE spera in un intervento repentino da parte del Governo per finanziare nuovamente incentivi destinati alla fascia 61-135 g/km di CO2, in vista dell’ormai prossimo esaurimento dei fondi disponibili. In ogni caso, l’unico dato positivo registrato durante il mese di agosto 2021, inerente al mercato automobilistico, riguarda il noleggio a breve termine che registra quota 3,2%. In calo, invece, le immatricolazione che interessano le società (5%) e il noleggio a lungo termine (15%). Evidente calo anche per le immatricolazioni da parte dei privati (69%). Per quanto riguarda invece alle motorizzazioni, le auto elettrificate sembrano prendere sempre più piede, soprattutto grazie agli incentivi.

Quasi 1 auto su 3 immatricolata in agosto è ibrida (31,7% di quota), con le “full” hybrid che raggiungono l’8% e le “mild” hybrid il 23,6%. Le vetture plug-in (PHEV) nel mese coprono il 4,9% delle immatricolazioni, come le elettriche pure (BEV) al 5% di quota.

Per quanto riguarda le auto a benzina e diesel perdono quasi il 50% dei volumi. Non male i modelli GPL che raggiungono quasi il 10% delle vendite. Le auto a metano, invece, sono a quota 3,6%.